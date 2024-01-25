https://sputnikarabic.ae/20240125/مجلس-حقوق-الإنسان-الروسي-يدعو-المنظمات-الدولية-لإدانة-إسقاط-كييف-للطائرة-إيل-76--1085414098.html

مجلس حقوق الإنسان الروسي يدعو المنظمات الدولية لإدانة إسقاط كييف للطائرة "إيل-76"

مجلس حقوق الإنسان الروسي يدعو المنظمات الدولية لإدانة إسقاط كييف للطائرة "إيل-76"

دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي فاليري فاديف، اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة الصليب الأحمر الدولية ومنظمة العفو الدولية... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T16:47+0000

2024-01-25T16:47+0000

2024-01-25T16:47+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085360719_0:128:845:603_1920x0_80_0_0_64c5b7adc810e91c97d09523fb3617a7.jpg

وجاء في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس على "تلغرام": "ناشد، فاليري فادييف، (رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي) المنظمات الدولية المطالبة بإدانة كييف لإسقاط طائرة "إيل-76"، وقد تم إرسال نداءات، اليوم، إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمفوض السامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للأقليات القومية خيرات عبد الرحمنوف، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ومنظمة العفو الدولية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي".وشدد فادييف على أن القوات الأوكرانية كانت على علم تام بأن هذه الطائرة كانت تقوم بمهمة إنسانية وتستخدم ضمن جزء من تنظيم عملية تبادل أسرى.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود قبل عملية تبادل.وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.

https://sputnikarabic.ae/20240124/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-على-علم-مسبق-بنقل-أسرى-أوكرانيين-إلى-مطار-بيلغورود--عاجل-1085364733.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن