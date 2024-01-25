https://sputnikarabic.ae/20240125/مجلس-حقوق-الإنسان-الروسي-يدعو-المنظمات-الدولية-لإدانة-إسقاط-كييف-للطائرة-إيل-76--1085414098.html
مجلس حقوق الإنسان الروسي يدعو المنظمات الدولية لإدانة إسقاط كييف للطائرة "إيل-76"
مجلس حقوق الإنسان الروسي يدعو المنظمات الدولية لإدانة إسقاط كييف للطائرة "إيل-76"
دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي فاليري فاديف، اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة الصليب الأحمر الدولية ومنظمة العفو الدولية... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T16:47+0000
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وجاء في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس على "تلغرام": "ناشد، فاليري فادييف، (رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي) المنظمات الدولية المطالبة بإدانة كييف لإسقاط طائرة "إيل-76"، وقد تم إرسال نداءات، اليوم، إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمفوض السامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للأقليات القومية خيرات عبد الرحمنوف، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ومنظمة العفو الدولية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي".وشدد فادييف على أن القوات الأوكرانية كانت على علم تام بأن هذه الطائرة كانت تقوم بمهمة إنسانية وتستخدم ضمن جزء من تنظيم عملية تبادل أسرى.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود قبل عملية تبادل.وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20240124/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-على-علم-مسبق-بنقل-أسرى-أوكرانيين-إلى-مطار-بيلغورود--عاجل-1085364733.html
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مجلس حقوق الإنسان الروسي يدعو المنظمات الدولية لإدانة إسقاط كييف للطائرة "إيل-76"
دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي فاليري فاديف، اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة الصليب الأحمر الدولية ومنظمة العفو الدولية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، لإدانة إسقاط كييف لطائرة "إيل-76" الروسية.
وجاء في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس على "تلغرام": "ناشد، فاليري فادييف، (رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي) المنظمات الدولية المطالبة بإدانة كييف لإسقاط طائرة "إيل-76"، وقد تم إرسال نداءات، اليوم، إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمفوض السامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للأقليات القومية خيرات عبد الرحمنوف، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ومنظمة العفو الدولية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي".
وشدد فادييف على أن القوات الأوكرانية كانت على علم تام بأن هذه الطائرة كانت تقوم بمهمة إنسانية وتستخدم ضمن جزء من تنظيم عملية تبادل أسرى.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76"
في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.
وفي بيان لاحق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه في 24 يناير/كانون الثاني الجاري،
سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود قبل عملية تبادل.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قُتل طاقم الطائرة وجميع ركابها
، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدًا أنه وفقًا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.