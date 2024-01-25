https://sputnikarabic.ae/20240125/محرز-يتحدث-عن-أسباب-فشل-الخضر-في-كان-1085401967.html

محرز يتحدث عن أسباب فشل "الخضر" في "كان"

محرز يتحدث عن أسباب فشل "الخضر" في "كان"

كشف رياض محرز، نجم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن أسباب فشل منتخب الخضر، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار. 25.01.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة "النهار"، ظهر اليوم الخميس، عن رياض محرز فور عودته إلى العاصمة الجزائر، أن منتخب الخضر لم يقدم المستوى المطلوب ولم يكن جيدا، كما أنه لم يكن في مستوى الطموحات في الـ"كان".وأفاد نجم المنتخب الجزائري بأن منتخب بلاده أخفق في نسختين متتاليتين من بطولة كأس أمم أفريقيا، معتبرا أن ما جرى في كوت ديفوار كان بمثابة التحدي الثالث الذي فشل فيه،رغم إشارته إلى تحقيق المنتخب الجزائري لسلسلة انتصارات لفترة طويلة.وقال رياض محرز:وأضاف محرز: "حقيقة لا أعلم سبب هذا الفشل"، وذلك تعليقا عن أسباب فشل المنتخب الوطني الجزائري في نسختين مُتتاليتين، متابعا: "نمتلك تعدادا جيدا يتضمن أفضل وخيرة اللاعبين في الجزائر، أعتقد أن بعض الصُحفيين، كانوا ضدنا ومارسوا علينا ضغطا سلبيا".وأعرب نجم المنتخب الجزائري عن أسفه "على الضغط السلبي الذي مارسته وسائل الإعلام، بترشيحنا دائما للتتويج بكأس إفريقيا وكأننا لم يسبق لنا التتويج باللقب".وشهدت البطولة مفاجأت، أبرزها خروج 3 منتخبات كبيرة من الدور الأول، وهي الجزائر وتونس وغانا، كما شهدت تألق منتخبات صغيرة، مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر وموريتانيا.

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أخبار المغرب اليوم, رياضة, رياض محرز , الأخبار