https://sputnikarabic.ae/20240125/مدير-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-ادعاء-الغرب-بأن-روسيا-تخطط-لمهاجمة-الناتو-هو-حرب-معلومات-1085386313.html
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: ادعاء الغرب بأن روسيا تخطط لمهاجمة "الناتو" هو "حرب معلومات"
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: ادعاء الغرب بأن روسيا تخطط لمهاجمة "الناتو" هو "حرب معلومات"
أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس إن الغرب، يحاول من خلال ادعاءاته بشأن خطط روسيا المزعومة لمهاجمة الناتو، تخويف روسيا... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T02:41+0000
2024-01-25T02:41+0000
2024-01-25T02:41+0000
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. ووصف مدير جهاز المخابرات الخارجية هذه التصريحات بأنها حرب معلومات لتبرير العدوان الهجين الحالي للغرب ضد روسيا.وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذه محاول أخرى لتخويف روسيا باحتمال نشوب صراع مسلح مباشر مع كتلة الناتو(..)".وأضاف "يؤكد الغربيون على عدوانهم واستعدادهم للتعبئة على أمل التأثير على روسيا، حتى تتخلى روسيا والقيادة السياسية للاتحاد الروسي عن خططها وخطط وأهداف العملية العسكرية الخاصة".وأكد مدير المخابرات الخارجية أن روسيا وقيادة الاتحاد الروسي لن تتخلى عن أهدافهما.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة بيلد الألمانية بأنها حصلت على "وثيقة سرية" أعدتها القوات المسلحة الألمانية تزعم فيها أن روسيا لديها خطة لمهاجمة الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي بعد هجوم ناجح ضد أوكرانيا والتصدي للجيش الأوكراني بحلول يونيو/حزيران.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لاحقًا أن التقارير الإعلامية حول خطة روسيا المزعومة للهجوم هي مجرد أخبار مزيفة.
https://sputnikarabic.ae/20160405/1018192807.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: ادعاء الغرب بأن روسيا تخطط لمهاجمة "الناتو" هو "حرب معلومات"
أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس إن الغرب، يحاول من خلال ادعاءاته بشأن خطط روسيا المزعومة لمهاجمة الناتو، تخويف روسيا من فرضية نشوب نزاع مسلح مباشر مع الحلف، فضلا عن أمله في إجبار موسكو على التخلي عن أهداف العملية الخاصة، لكن هذا لن يحدث.
موسكو - سبوتنيك
. ووصف مدير جهاز المخابرات الخارجية هذه التصريحات بأنها حرب معلومات لتبرير العدوان الهجين الحالي للغرب ضد روسيا.
وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذه محاول أخرى لتخويف روسيا باحتمال نشوب صراع مسلح مباشر مع كتلة الناتو(..)".
وأضاف "يؤكد الغربيون على عدوانهم واستعدادهم للتعبئة على أمل التأثير على روسيا، حتى تتخلى روسيا والقيادة السياسية للاتحاد الروسي عن خططها وخطط وأهداف العملية العسكرية الخاصة".
وأكد مدير المخابرات الخارجية أن روسيا وقيادة الاتحاد الروسي لن تتخلى عن أهدافهما.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة بيلد الألمانية بأنها حصلت على "وثيقة سرية" أعدتها القوات المسلحة الألمانية تزعم فيها أن روسيا لديها خطة لمهاجمة الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي
بعد هجوم ناجح ضد أوكرانيا والتصدي للجيش الأوكراني بحلول يونيو/حزيران.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لاحقًا أن التقارير الإعلامية حول خطة روسيا المزعومة للهجوم هي مجرد أخبار مزيفة.