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https://sputnikarabic.ae/20240125/مظاهرات-لنصرة-غزة-في-مدينة-تاجوراء-الليبية-1085413332.html
مظاهرات لنصرة غزة في مدينة تاجوراء الليبية... فيديو
مظاهرات لنصرة غزة في مدينة تاجوراء الليبية... فيديو
نظمت مراقبة التعليم بمدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، وقفة تضامنية داعمة لعملية "طوفان الأقصى" ومنددة بـ"العدوان الإسرائيلي والمجازر... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T15:37+0000
2024-01-25T16:05+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، انطلقت الوقفة ظهر اليوم وسط ميدان أبوشوشة بالمدينة بعشرات من الطلبة والمعلمين من كل المدارس بالمدينة.وجاءت هذه الوقفة لتوعية الطلاب بكمية الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة.وكانت أغلب المدن الليبية قد شهدت في وقت سابق، ردود فعل شعبية كبيرة تندد بالحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.وتم رفع العلم الفلسطيني في الساحات العامة والمباني الرئيسية في ليبيا، تعبيرًا عن تعاطف الشعب الليبي مع القضية الفلسطينية.وتؤكد ليبيا مرارا موقفها "الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يمارس في حق المدنيين من سياسة القتل الممنهج والإبادة".
https://sputnikarabic.ae/20231017/غضب-شعبي-عارم-في-ليبيا-نتيجة-قصف-المدنيين-في-غزة-1082104251.html
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أخبار ليبيا اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار

مظاهرات لنصرة غزة في مدينة تاجوراء الليبية... فيديو

15:37 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 16:05 GMT 25.01.2024)
© Sputnik . MOHAMED SOHIBمظاهرات لدعم غزة في ليبيا
مظاهرات لدعم غزة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Sputnik . MOHAMED SOHIB
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نظمت مراقبة التعليم بمدينة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، وقفة تضامنية داعمة لعملية "طوفان الأقصى" ومنددة بـ"العدوان الإسرائيلي والمجازر التي اتركبها في قطاع غزة".
وحسب مراسل "سبوتنيك"، انطلقت الوقفة ظهر اليوم وسط ميدان أبوشوشة بالمدينة بعشرات من الطلبة والمعلمين من كل المدارس بالمدينة.
وجاءت هذه الوقفة لتوعية الطلاب بكمية الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة.
وكانت أغلب المدن الليبية قد شهدت في وقت سابق، ردود فعل شعبية كبيرة تندد بالحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.
وتم رفع العلم الفلسطيني في الساحات العامة والمباني الرئيسية في ليبيا، تعبيرًا عن تعاطف الشعب الليبي مع القضية الفلسطينية.
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
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كما أعلنت ليبيا، تخصيص 50 مليون دولار، مساعدات إنسانية لأهالي غزة تضامناً معهم.
وتؤكد ليبيا مرارا موقفها "الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يمارس في حق المدنيين من سياسة القتل الممنهج والإبادة".
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