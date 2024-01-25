https://sputnikarabic.ae/20240125/هل-تعمد-النشامى-الخسارة-أمام-البحرين؟-المنتخب-الأردني-يعلق--1085413477.html
هل تعمد "النشامى" الخسارة أمام البحرين؟... المنتخب الأردني يعلق
هل تعمد "النشامى" الخسارة أمام البحرين؟... المنتخب الأردني يعلق
علّق مدرب منتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة، اليوم الخميس، على خسارة المنتخب الأردني أمام المنتخب البحريني ضمن مباريات المجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T15:40+0000
2024-01-25T15:40+0000
2024-01-25T15:40+0000
مجتمع
رياضة
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وقال عموتة في تصريحات تلفزيونية: "اختيار هذه التشكيلة كان ضروريا طالما ضمنا التأهل. كانت مغامرة أن ندخل بكل اللاعبين الأساسيين. كان هناك إصابة لمحمود المرضي، خفيفة".وتابع عموتة، قائلا: "بالتأكيد لم يكن هناك تعليمات بذلك (خسارة المباراة) وتركيزنا الآن منصب على الجولة المقبلة. أنا من المدربين الذين لا يتقبلون الهزيمة".وبيّن عموتة أن "الشيء الأهم في ثمن النهائي أن تكون لديك الأوراق الكاملة، لا يمكن أن نعوّل على تشكيلة ثابتة في بطولة طويلة وبالتالي يتعين اعتماد مبدأ المداورة عندما تكون قد ضمنت التأهل".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الخامسة في كاس آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على منتخب الأردن، فيما تأهل منتخب "النشامى" من بوابة المركز الثالث.واحتل منتخب الأردن المركز الثالث بـ4 نقاط، ولكنه تأهل أيضا للدور المقبل ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث، في حين تصدر المنتخب البحريني المجموعة الخامسة.
https://sputnikarabic.ae/20240125/شاهد-هدف-منتخب-البحرين-بشباك-الأردن-الذي-جعله-يتصدر-المجموعة-الخامسة-في-كأس-آسيا-فيديو--1085411928.html
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رياضة
هل تعمد "النشامى" الخسارة أمام البحرين؟... المنتخب الأردني يعلق
علّق مدرب منتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة، اليوم الخميس، على خسارة المنتخب الأردني أمام المنتخب البحريني ضمن مباريات المجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم.
وقال عموتة في تصريحات تلفزيونية: "اختيار هذه التشكيلة كان ضروريا طالما ضمنا التأهل. كانت مغامرة أن ندخل بكل اللاعبين الأساسيين. كان هناك إصابة لمحمود المرضي، خفيفة".
وأضاف عموتة: "تخاذلنا في بعض الأوقات وفقدنا التركيز. الأهم هو المباراة التالية".
وتابع عموتة، قائلا: "بالتأكيد لم يكن هناك تعليمات بذلك (خسارة المباراة) وتركيزنا الآن منصب على الجولة المقبلة. أنا من المدربين الذين لا يتقبلون الهزيمة".
وبيّن عموتة أن "الشيء الأهم في ثمن النهائي أن تكون لديك الأوراق الكاملة، لا يمكن أن نعوّل على تشكيلة ثابتة في بطولة طويلة وبالتالي يتعين اعتماد مبدأ المداورة عندما تكون قد ضمنت التأهل".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الخامسة
في كاس آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على منتخب الأردن، فيما تأهل منتخب "النشامى" من بوابة المركز الثالث.
واحتل منتخب الأردن المركز الثالث بـ4 نقاط، ولكنه تأهل أيضا للدور المقبل ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث، في حين تصدر المنتخب البحريني المجموعة الخامسة.