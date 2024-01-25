https://sputnikarabic.ae/20240125/وزير-لبناني-لـسبوتنيك-لا-مؤشرات-إيجابية-حول-ملف-رئاسة-الجمهورية-1085403245.html
وزير لبناني لـ"سبوتنيك": لا مؤشرات إيجابية حول ملف رئاسة الجمهورية
وزير لبناني لـ"سبوتنيك": لا مؤشرات إيجابية حول ملف رئاسة الجمهورية
أعرب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جورج بوشيكيان، عن أمله في انتخاب رئيس للجمهورية، "بغية تنظيم مؤسسات الدولة، لا سيما وأن لبنان والمنطقة... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T12:34+0000
2024-01-25T12:34+0000
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وفي حديثه مع إذاعة "سبوتنيك"، قال بوشيكيان: "لا مؤشرات إيجابية حول ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية"، متوقعا أن "يعود البت بهذا الملف مع بداية فصل الربيع - في آذار المقبل".وشدد على ضرورة "التوافق الداخلي لدخول البلاد مرحلة جديدة، يكون فيها رئيس يحظى بالدعم الوطني وينفذ كل المشاريع الإصلاحية التي يحتاجها لبنان"، محذرا من "العودة إلى المناكفات السياسية وتعطيل العمل في ذلك الملف".وجدد تأكيده أن "لبنان بحاجة إلى توحيد وجهات النظر والرؤى والتضامن لمعالجته من تداعيات الأزمات المتكررة التي نهشت بمؤسساته (الأزمة المصرفية، جائحة كورونا، التدهور المالي، تحلل المؤسسات)".ودعا إلى "فصل النقد السياسي عن الضرورات الوطنية، إذ تأتي تلك الضرورات في الأولوية، ويجب التفاف الداخل اللبناني للوصول إلى الحل السليم للبلد".ودخل الفراغ الرئاسي في لبنان عامه الثاني، وسط غموض المشهد السياسي حيث ربطه كثيرون بتطورات الوضع في قطاع غزة كما في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20240119/مودعون-يشعلون-الإطارات-أمام-مصرف-لبنان-المركزي-1085168056.html
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لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
وزير لبناني لـ"سبوتنيك": لا مؤشرات إيجابية حول ملف رئاسة الجمهورية
أعرب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جورج بوشيكيان، عن أمله في انتخاب رئيس للجمهورية، "بغية تنظيم مؤسسات الدولة، لا سيما وأن لبنان والمنطقة يمران بمرحلة صعبة، وبيروت بأمس الحاجة إلى رئيس".
وفي حديثه مع إذاعة "سبوتنيك"، قال بوشيكيان: "لا مؤشرات إيجابية حول ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية"، متوقعا أن "يعود البت بهذا الملف مع بداية فصل الربيع - في آذار المقبل".
وشدد على ضرورة "التوافق الداخلي لدخول البلاد مرحلة جديدة، يكون فيها رئيس يحظى بالدعم الوطني وينفذ كل المشاريع الإصلاحية التي يحتاجها لبنان"، محذرا من "العودة إلى المناكفات السياسية وتعطيل العمل في ذلك الملف".
وجدد تأكيده أن "لبنان بحاجة إلى توحيد وجهات النظر والرؤى والتضامن لمعالجته من تداعيات الأزمات المتكررة التي نهشت بمؤسساته (الأزمة المصرفية، جائحة كورونا، التدهور المالي، تحلل المؤسسات)".
ودعا إلى "فصل النقد السياسي عن الضرورات الوطنية، إذ تأتي تلك الضرورات في الأولوية، ويجب التفاف الداخل اللبناني للوصول إلى الحل السليم للبلد".
ودخل الفراغ الرئاسي في لبنان عامه الثاني، وسط غموض المشهد السياسي حيث ربطه كثيرون بتطورات الوضع في قطاع غزة كما في المنطقة.