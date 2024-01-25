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https://sputnikarabic.ae/20240125/وكالات-البنتاغون-ينفي-وجود-خطط-لتقليص-حجم-القوات-الأمريكية-في-سوريا-والعراق-1085396351.html
وكالات: البنتاغون ينفي وجود خطط لتقليص حجم القوات الأمريكية في سوريا والعراق
وكالات: البنتاغون ينفي وجود خطط لتقليص حجم القوات الأمريكية في سوريا والعراق
رد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، على التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T09:18+0000
2024-01-25T09:18+0000
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ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن مسؤول في "البنتاغون"، قوله إنه "لا توجد خطط لتغيير حجم التواجد العسكري الأمريكي في سوريا والعراق".يأتي ذلك بعد حديث لمجلة "فورين بوليسي"، نقلا عن مصادر في وزارتي الدفاع والخارجية، ذكرت أن واشنطن تخطط لسحب قواتها بالكامل من سوريا، وأن هناك نقاشا دائرا، بشأن كيفية وموعد سحب هذه القوات.ووصفت المجلة أثر الإقدام على هذه الخطوة، بأنه سيكون كارثيا على نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها، لأن الأزمة في سوريا لم تنته ولا تزال هناك العديد من الأمور العالقة.وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا، تتركز الغالبية العظمى منهم في الشمال الشرقي، وتقول الولايات المتحدة إن "هذه القوات تلعب دورا فعالا في منع عودة نشاط داعش في تلك المنطقة".وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد، تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20210916/الخزعلي-ينتقد-السكوت-العراقي-على-قصف-إسرائيل-للحشد-الشعبي-على-حدود-سوريا-1050168342.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

وكالات: البنتاغون ينفي وجود خطط لتقليص حجم القوات الأمريكية في سوريا والعراق

09:18 GMT 25.01.2024
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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رد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، على التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن مسؤول في "البنتاغون"، قوله إنه "لا توجد خطط لتغيير حجم التواجد العسكري الأمريكي في سوريا والعراق".
يأتي ذلك بعد حديث لمجلة "فورين بوليسي"، نقلا عن مصادر في وزارتي الدفاع والخارجية، ذكرت أن واشنطن تخطط لسحب قواتها بالكامل من سوريا، وأن هناك نقاشا دائرا، بشأن كيفية وموعد سحب هذه القوات.
الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2021
الخزعلي ينتقد "السكوت العراقي" على قصف إسرائيل للحشد الشعبي قرب حدود سوريا
16 سبتمبر 2021, 13:52 GMT
ووصفت المجلة أثر الإقدام على هذه الخطوة، بأنه سيكون كارثيا على نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها، لأن الأزمة في سوريا لم تنته ولا تزال هناك العديد من الأمور العالقة.
وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا، تتركز الغالبية العظمى منهم في الشمال الشرقي، وتقول الولايات المتحدة إن "هذه القوات تلعب دورا فعالا في منع عودة نشاط داعش في تلك المنطقة".
وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد، تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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