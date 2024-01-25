https://sputnikarabic.ae/20240125/وكالات-فرنسية-تكشف-السلاح-الذي-استخدمه-نظام-كييف-لتنفيذ-جريمة-إيل-76-1085401779.html
وكالات فرنسية تكشف السلاح الذي استخدمه نظام كييف لتنفيذ جريمة "إيل-76"
وكالات فرنسية تكشف السلاح الذي استخدمه نظام كييف لتنفيذ جريمة "إيل-76"
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، عن السلاح المرجح الذي تم استخدامه لإسقاط طائرة النقل العسكرية الروسية من طراز "إيل 76" فوق بيلغورود، التي كانت تحمل على... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T11:59+0000
2024-01-25T11:59+0000
2024-01-25T11:59+0000
العالم
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وأضاف المصدر للإذاعة الفرنسية أن "الطائرة من طراز إيل-76 أصيبت بمنظومة دفاع جوي باتريوت أمريكية الصنع وكانت تحت تصرف الجيش الأوكراني”.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين. الكرملين يدعو لإجراء تحقيق دولي في جرائم كييفوأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20240125/العثور-على-الصندوقين-الأسودين-للطائرة-المنكوبة-إيل-76-في-حالة-جيدة---عاجل-1085391589.html
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العالم
وكالات فرنسية تكشف السلاح الذي استخدمه نظام كييف لتنفيذ جريمة "إيل-76"
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، عن السلاح المرجح الذي تم استخدامه لإسقاط طائرة النقل العسكرية الروسية من طراز "إيل 76" فوق بيلغورود، التي كانت تحمل على متنها أسرى أوكرانيين.
وأضاف المصدر للإذاعة الفرنسية أن "الطائرة من طراز إيل-76 أصيبت بمنظومة دفاع جوي باتريوت أمريكية الصنع وكانت تحت تصرف الجيش الأوكراني”.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين.
وأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.