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https://sputnikarabic.ae/20240125/وكالات-فرنسية-تكشف-السلاح-الذي-استخدمه-نظام-كييف-لتنفيذ-جريمة-إيل-76-1085401779.html
وكالات فرنسية تكشف السلاح الذي استخدمه نظام كييف لتنفيذ جريمة "إيل-76"
وكالات فرنسية تكشف السلاح الذي استخدمه نظام كييف لتنفيذ جريمة "إيل-76"
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، عن السلاح المرجح الذي تم استخدامه لإسقاط طائرة النقل العسكرية الروسية من طراز "إيل 76" فوق بيلغورود، التي كانت تحمل على... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T11:59+0000
2024-01-25T11:59+0000
العالم
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وأضاف المصدر للإذاعة الفرنسية أن "الطائرة من طراز إيل-76 ​​أصيبت بمنظومة دفاع جوي باتريوت أمريكية الصنع وكانت تحت تصرف الجيش الأوكراني”.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين. الكرملين يدعو لإجراء تحقيق دولي في جرائم كييفوأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20240125/العثور-على-الصندوقين-الأسودين-للطائرة-المنكوبة-إيل-76-في-حالة-جيدة---عاجل-1085391589.html
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العالم
العالم

وكالات فرنسية تكشف السلاح الذي استخدمه نظام كييف لتنفيذ جريمة "إيل-76"

11:59 GMT 25.01.2024
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "إيل-76إم دي-90أ"
طائرة إيل-76إم دي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
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كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، عن السلاح المرجح الذي تم استخدامه لإسقاط طائرة النقل العسكرية الروسية من طراز "إيل 76" فوق بيلغورود، التي كانت تحمل على متنها أسرى أوكرانيين.
وأضاف المصدر للإذاعة الفرنسية أن "الطائرة من طراز إيل-76 ​​أصيبت بمنظومة دفاع جوي باتريوت أمريكية الصنع وكانت تحت تصرف الجيش الأوكراني”.
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة "إيل-76" في حالة جيدة
08:00 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين.
الكرملين يدعو لإجراء تحقيق دولي في جرائم كييف
وأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.
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