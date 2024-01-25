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لمسات عربية "ساحرة" تتألق ضمن أسبوع الموضة في باريس
لمسات عربية "ساحرة" تتألق ضمن أسبوع الموضة في باريس
حجزت الأسماء العربية لنفسها مكانًا ضمن جدول اليوم الأول من "أسبوع باريس لأزياء الهوت كوتور ربيع وصيف 2024"، وبرع المصممون العرب في ابتكار تصميمات عكست هويتهم... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

لمسات عربية "ساحرة" تتألق ضمن أسبوع الموضة في باريس

11:30 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 15:00 GMT 25.01.2024)
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حجزت الأسماء العربية لنفسها مكانًا ضمن جدول اليوم الأول من "أسبوع باريس لأزياء الهوت كوتور ربيع وصيف 2024"، وبرع المصممون العرب في ابتكار تصميمات عكست هويتهم الشرقية.
© AFP 2023 / Miguel Medina

عارضات أزياء يقدمن أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

عارضات أزياء يقدمن أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال &quot;أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024&quot; في باريس، في 24 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
1/9
© AFP 2023 / Miguel Medina

عارضات أزياء يقدمن أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

© AFP 2023 / Thomas Samson

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال &quot;أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024&quot; في باريس، في 24 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
2/9
© AFP 2023 / Thomas Samson

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

© AFP 2023 / Miguel Medina

عارضة تقدم أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير/ كانون الثاني 2024.

عارضة تقدم أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال &quot;أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024&quot; في باريس، في 24 يناير/ كانون الثاني 2024. - سبوتنيك عربي
3/9
© AFP 2023 / Miguel Medina

عارضة تقدم أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير/ كانون الثاني 2024.

© AFP 2023 / Thomas Samson

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال أسبوع "الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال أسبوع &quot;الموضة النسائية لربيع وصيف 2024&quot; في باريس، في 24 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
4/9
© AFP 2023 / Thomas Samson

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال أسبوع "الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

© AFP 2023 / Miguel Medina

عارضة تقدم أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

عارضة تقدم أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال &quot;أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024&quot; في باريس، في 24 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
5/9
© AFP 2023 / Miguel Medina

عارضة تقدم أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

© AFP 2023 / Thomas Samson

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال &quot;أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024&quot; في باريس، في 24 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
6/9
© AFP 2023 / Thomas Samson

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

© AFP 2023 / Miguel Medina

عارضات أزياء يقدمن أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

عارضات أزياء يقدمن أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال &quot;أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024&quot; في باريس، في 24 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
7/9
© AFP 2023 / Miguel Medina

عارضات أزياء يقدمن أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

© AFP 2023 / Thomas Samson

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال &quot;أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024&quot; في باريس، في 24 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
8/9
© AFP 2023 / Thomas Samson

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

© AFP 2023 / Thomas Samson

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال &quot;أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024&quot; في باريس، في 24 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
9/9
© AFP 2023 / Thomas Samson

عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.

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