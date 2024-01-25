لمسات عربية "ساحرة" تتألق ضمن أسبوع الموضة في باريس

حجزت الأسماء العربية لنفسها مكانًا ضمن جدول اليوم الأول من "أسبوع باريس لأزياء الهوت كوتور ربيع وصيف 2024"، وبرع المصممون العرب في ابتكار تصميمات عكست هويتهم الشرقية.