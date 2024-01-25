لمسات عربية "ساحرة" تتألق ضمن أسبوع الموضة في باريس

عارضات أزياء يقدمن أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضات أزياء يقدمن أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة تقدم أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير/ كانون الثاني 2024.
عارضة تقدم أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير/ كانون الثاني 2024.
عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال أسبوع "الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال أسبوع "الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة تقدم أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة تقدم أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضات أزياء يقدمن أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضات أزياء يقدمن أحد إبداعات المصمم اللبناني زهير مراد، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.