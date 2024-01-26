https://sputnikarabic.ae/20240126/أردوغان-قرار-محكمة-العدل-الدولية-بشأن-الهجمات-اللاإنسانية-في-غزة-ذو-قيمة-1085452203.html

أردوغان: قرار محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة "ذو قيمة"

أردوغان: قرار محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة "ذو قيمة"

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يؤدي حكم محكمة العدل الدولية الذي يلزم إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، إلى وقف... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T16:02+0000

2024-01-26T16:02+0000

2024-01-26T16:02+0000

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وقال أردوغان في بيان عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "أجد القرار القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قيّما، وأرحب به".وواصل أردوغان في تغريدته، مؤكدا: "سنواصل متابعة العملية لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق، إن تركيا تزود جنوب أفريقيا بوثائق لدعم قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة.وتلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.وذكرت المحكمة: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".وأنهت المحكمة جلستها بالتشديد على أنه "يتوجب على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد".والأربعاء الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر، يوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، قرارها في هذه القضية.تصويت... هل تعتبر قرار العدل الدولية منصفا لسكان غزة المدمرة؟وتعد "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة الدولية قبل حكمها النهائي في القضية، وبموجبها يتم إلزام الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات محددة حتى صدور الحكم النهائي.واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240126/إيران-بعد-قرار-العدل-الدولية-أصبح-مسؤولو-نظام-إسرائيل-المزيف-من-أكثرالمكروهين-بالرأي-العام-العالمي-1085448394.html

https://sputnikarabic.ae/20240126/جنوب-أفريقيا-تعتبر-قرار-العدل-الدولية-انتصارا-كبيرا-1085446895.html

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