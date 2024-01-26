https://sputnikarabic.ae/20240126/أكثر-من-26-ألف-قتيل-فلسطيني-جراء-الضربات-الإسرائيلية-على-غزة-1085429438.html

أكثر من 26 ألف قتيل فلسطيني جراء الضربات الإسرائيلية على غزة

أكثر من 26 ألف قتيل فلسطيني جراء الضربات الإسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 26 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T09:28+0000

2024-01-26T09:28+0000

2024-01-26T09:28+0000

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وقالت الوزارة في بيان إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدا و377 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".كما أشارت إلى أن عددا من الضحايا يقدر بعدة آلاف ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل و"حماس".وأضافت أنه نتيجة للصراع المستمر منذ أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.ولفتت إلى أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط ​​يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.

https://sputnikarabic.ae/20240124/شهادة-جديدة-من-داخل-إسرائيل-بأن-جيشها-لم-يعد-قادرا-على-تحقيق-إنجازات-في-غزة--1085358289.html

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