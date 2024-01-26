https://sputnikarabic.ae/20240126/استسلام-35-جنديا-أوكرانيا-للقوات-الروسية-خلال-أسبوع--1085450218.html
استسلام 35 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع
استسلام 35 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 35 جنديا أوكرانيا، استسلموا خلال الأسبوع الماضي، 16 منهم في اتجاه كراسني ليمان. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T15:07+0000
2024-01-26T15:07+0000
2024-01-26T15:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "استسلم 35 جنديًا أوكرانيًا، منهم 16 كانوا في اتجاه كراسني ليمان، في الفترة من 20 يناير/ كانون الثاني إلى 26 يناير الجاري (أي في غضون أسبوع)".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الجمعة، بتمكن قواتها من تحرير خطوط ومواقع استراتيجية على محور كراسني ليمان وصد 17 هجومًا، ما أسفر عن تكبيد العدو 1570 عسكريًا، خلال أسبوع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مدافع روسية توجه ضربات ليلية على أهداف أوكرانية على محور كوبيانسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240126/القوات-الروسية-تحرر-مواقع-جديدة-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1085449415.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم
استسلام 35 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 35 جنديا أوكرانيا، استسلموا خلال الأسبوع الماضي، 16 منهم في اتجاه كراسني ليمان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "استسلم 35 جنديًا أوكرانيًا، منهم 16 كانوا في اتجاه كراسني ليمان، في الفترة من 20 يناير/ كانون الثاني إلى 26 يناير الجاري (أي في غضون أسبوع)".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الجمعة، بتمكن قواتها من تحرير خطوط ومواقع استراتيجية على محور كراسني ليمان وصد 17 هجومًا، ما أسفر عن تكبيد العدو 1570 عسكريًا، خلال أسبوع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.