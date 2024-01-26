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مراسل "سبوتنيك": سرب من الطائرات المسيرة ينهال على الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240126/استسلام-35-جنديا-أوكرانيا-للقوات-الروسية-خلال-أسبوع--1085450218.html
استسلام 35 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع
استسلام 35 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 35 جنديا أوكرانيا، استسلموا خلال الأسبوع الماضي، 16 منهم في اتجاه كراسني ليمان. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T15:07+0000
2024-01-26T15:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "استسلم 35 جنديًا أوكرانيًا، منهم 16 كانوا في اتجاه كراسني ليمان، في الفترة من 20 يناير/ كانون الثاني إلى 26 يناير الجاري (أي في غضون أسبوع)".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الجمعة، بتمكن قواتها من تحرير خطوط ومواقع استراتيجية على محور كراسني ليمان وصد 17 هجومًا، ما أسفر عن تكبيد العدو 1570 عسكريًا، خلال أسبوع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مدافع روسية توجه ضربات ليلية على أهداف أوكرانية على محور كوبيانسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240126/القوات-الروسية-تحرر-مواقع-جديدة-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1085449415.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم
رصد عسكري, روسيا, العالم

استسلام 35 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع

15:07 GMT 26.01.2024
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوراستسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول
استسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 35 جنديا أوكرانيا، استسلموا خلال الأسبوع الماضي، 16 منهم في اتجاه كراسني ليمان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "استسلم 35 جنديًا أوكرانيًا، منهم 16 كانوا في اتجاه كراسني ليمان، في الفترة من 20 يناير/ كانون الثاني إلى 26 يناير الجاري (أي في غضون أسبوع)".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الجمعة، بتمكن قواتها من تحرير خطوط ومواقع استراتيجية على محور كراسني ليمان وصد 17 هجومًا، ما أسفر عن تكبيد العدو 1570 عسكريًا، خلال أسبوع.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
القوات الروسية تحرر مواقع جديدة على محور كراسني ليمان- عاجل
14:37 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مدافع روسية توجه ضربات ليلية على أهداف أوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:02 GMT
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