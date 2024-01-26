https://sputnikarabic.ae/20240126/الجيش-الأمريكي-يعلن-إسقاط-صاروخ-أطلقه-أنصار-الله-استهدف-سفينة-يو-إس-إس-كارني-1085450000.html
الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" استهدف سفينة "يو إس إس كارني"
الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" استهدف سفينة "يو إس إس كارني"
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، باتجاه السفينة "يو إس إس كارني"، ظهر اليوم،... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T14:53+0000
2024-01-26T14:53+0000
2024-01-26T15:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg
وكتبت القيادة عبر منصة "إكس"، أنه "في 26 يناير(كانون الثاني الجاري)، في حوالي الساعة 1:30 ظهرا (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه المدمرة "يو إس إس كارني" (DDG 64) من طراز "أرلي بيرك" في خليج عدن، وتم إسقاط الصاروخ بنجاح من قبل المدمرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وتواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على جماعة "أنصار الله" لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.وكانت "أنصار الله"، قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20240125/وفد-من-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-يجري-محادثات-في-موسكو--1085414627.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4b22304891d882c226fdd5eff92cf43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" استهدف سفينة "يو إس إس كارني"
14:53 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 15:04 GMT 26.01.2024)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، باتجاه السفينة "يو إس إس كارني"، ظهر اليوم، في خليج عدن.
وكتبت القيادة عبر منصة "إكس"، أنه "في 26 يناير(كانون الثاني الجاري)، في حوالي الساعة 1:30 ظهرا (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومين من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه المدمرة "يو إس إس كارني" (DDG 64) من طراز "أرلي بيرك" في خليج عدن، وتم إسقاط الصاروخ بنجاح من قبل المدمرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على جماعة "أنصار الله" لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
وكانت "أنصار الله
"، قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".