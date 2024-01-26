https://sputnikarabic.ae/20240126/الخارجية-الروسية-ترد-على-إنشاء-الغرب-تحالفا-مدفعيا-من-أجل-أوكرانيا-1085445164.html

الخارجية الروسية ترد على إنشاء الغرب "تحالفا مدفعيا" من أجل أوكرانيا

الخارجية الروسية ترد على إنشاء الغرب "تحالفا مدفعيا" من أجل أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة في... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T13:14+0000

2024-01-26T13:14+0000

2024-01-26T13:14+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا، تعليقا على تقارير عن إنشاء "تحالف مدفعي" لتزويد كييف بالأسلحة: "في جنون عسكري، أعلن رئيس البلاد ماكرون، كما يقول، عدم مقبولية انتصار روسيا ووعد بإرسال نحو 40 صاروخًا بعيد المدى من طراز "سكالب" ومئات القنابل الجوية، بالإضافة إلى أسلحة أخرى إلى أوكرانيا... على ما يبدو باريس لا تريد أن تفهم أن المساعدة في التعزيز العسكري لنظام (فلاديمير) زيلينسكي، لا تؤدي فقط إلى إطالة أمد الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضًا إلى مقتل مواطنين فرنسيين".وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية، سابقًا، أن نحو 50 دولة من صيغة "رامشتاين" أنشأت سابقًا تحالفًا مصممًا لتبسيط تمويل إمدادات المدفعية إلى أوكرانيا.وورد في بيان وزارة الدفاع الفرنسية: "أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف، عن إنشاء تحالف المدفعية من أجل أوكرانيا".وتقدم الدول الغربية مساعدات عسكرية لنظام كييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022.من نجا من "الإعصار المدمر" في بوغدانوفكا لن يرحمه "النفق" في أفدييفكا... فيديووتطورت المساعدات من ذخائر المدفعية والتدريب، في عام 2022، إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات والذخائر العنقودية، في وقت لاحق، من ذلك العام وفي عام 2023.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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