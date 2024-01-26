https://sputnikarabic.ae/20240126/القسام-تنشر-فيديو-يظهر-مجندات-إسرائيليات-يوجهن-رسائل-إدانة-لحكومتهن-1085447756.html
"القسام" تنشر فيديو يظهر مجندات إسرائيليات يوجهن رسائل إدانة لحكومتهن... فيديو
"القسام" تنشر فيديو يظهر مجندات إسرائيليات يوجهن رسائل إدانة لحكومتهن... فيديو
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية مقطع فيديو يظهر 3 مجندات إسرائيليات وهن يوجهن رسائل إلى حكومة بلادهن. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T14:16+0000
2024-01-26T14:16+0000
2024-01-26T14:32+0000
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وتبين المشاهد اتهام الأسيرات الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل في عملية تحريرهن، كما طلبن الأسيرات من أهاليهن الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية.وتلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.وذكرت المحكمة: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية".وتابعت المحكمة: "أخذنا بعين الاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت، ونحن نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية".وأنهت المحكمة جلستها بالتشديد على أنه "يتوجب على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد".
https://sputnikarabic.ae/20240126/العدل-الدولية-لن-نرفض-قضية-الإبادة-الجماعية-ضد-إسرائيل-1085443306.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي
"القسام" تنشر فيديو يظهر مجندات إسرائيليات يوجهن رسائل إدانة لحكومتهن... فيديو
14:16 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 14:32 GMT 26.01.2024)
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية مقطع فيديو يظهر 3 مجندات إسرائيليات وهن يوجهن رسائل إلى حكومة بلادهن.
وتبين المشاهد اتهام الأسيرات الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل في عملية تحريرهن، كما طلبن الأسيرات من أهاليهن الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
وتلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وذكرت المحكمة: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".
وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية".
وتابعت المحكمة: "أخذنا بعين الاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت، ونحن نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية".
وأنهت المحكمة جلستها بالتشديد على أنه "يتوجب على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد".