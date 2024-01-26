https://sputnikarabic.ae/20240126/القوات-الروسية-تتزود-بأكثر-من-7-آلاف-سلاح-مدمر-منها-تسيركون-وكالبير-وأوران---1085437810.html
القوات الروسية تتزود بأكثر من 7 آلاف سلاح مدمر منها "تسيركون" و"كاليبر" و"أوران"
القوات الروسية تتزود بأكثر من 7 آلاف سلاح مدمر منها "تسيركون" و"كاليبر" و"أوران"
صرح نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الجمعة، بأن البحرية الروسية تلقت في عام 2023 أكثر من 7.7 ألف وحدة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كروز... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T11:25+0000
2024-01-26T11:25+0000
2024-01-26T12:18+0000
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وقال كريفوروتشكو في كلمة ألقاها في "اليوم الموحد لقبول المنتجات العسكرية": "تم تسليم أكثر من 7700 وحدة من الأسلحة البحرية لمصالح البحرية، بما في ذلك صواريخ كروز البعيدة المدى تطلق من البحر من طراز كاليبر وأوران وزركون، وصواريخ مضادة للسفن ومضادة للغواصات".خلال العام، زودت الصناعة البحرية بـ 33 قاربًا متعدد الأغراض، بالإضافة إلى سفن دعم و11 طائرة بحرية ومروحيات (طائرات طويلة المدى مضادة للغواصات)، ومقاتلات متعددة الأدوار، وسفن نقل قتالية.وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن الجهود الرئيسية في الهيكل العسكري الروسي لعام 2023، ركزت على تطوير البنية التحتية لقوى ووسائل الردع النووي ونظام القواعد البحرية.الجيش الروسي يطور البنية التحتية لنظام الردع النوويوأضاف شويغو أنه "في عام 2023، وفي وقت قصير، وركزت الجهود الرئيسية على إنشاء بنية تحتية قوية تخدم العملية العسكرية الخاصة، وكذلك تطوير آليات الردع النووي، وتحسين شبكة المطارات، ونظام القواعد البحرية، وتم بناء إجمالي 2772 مبنى ومنشأة عسكرية، وتم تنفيذ جميع الأنشطة المخطط لها في هذا المجال لعام 2023 بالكامل".وقال شويغو، في مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "يستمر تزويد الجيش والأسطول بأحدث الأسلحة، بما فيها تلك المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة".إعلام: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريدوأضاف الوزير في المؤتمر مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "تتضمن خططنا الفورية تحسين تشغيل نظام الاتصالات، وزيادة كفاءة استخدام وسائل الاستطلاع الحديثة، وتحديد الأهداف ووسائل تدمير المدفعيات، فضلاً عن قدرات الدفاع الجوي وكوكبة الأقمار الصناعية".
https://sputnikarabic.ae/20240126/شويغو-يحدد-المهمة-الرئيسية-للدفاع-الروسية-في-الوقت-الحالي-1085436729.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تتزود بأكثر من 7 آلاف سلاح مدمر منها "تسيركون" و"كاليبر" و"أوران"
11:25 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 12:18 GMT 26.01.2024)
صرح نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الجمعة، بأن البحرية الروسية تلقت في عام 2023 أكثر من 7.7 ألف وحدة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ كروز البعيدة المدى "زيركون" و"كاليبر" و"أوران".
وقال كريفوروتشكو في كلمة ألقاها في "اليوم الموحد لقبول المنتجات العسكرية": "تم تسليم أكثر من 7700 وحدة من الأسلحة البحرية لمصالح البحرية، بما في ذلك صواريخ كروز البعيدة المدى تطلق من البحر من طراز كاليبر وأوران وزركون، وصواريخ مضادة للسفن ومضادة للغواصات".
وأشار إلى أن البحرية تلقت العام الماضي ثلاث غواصات (غواصات نووية) "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، والغواصة النووية المتعددة الأغراض "كراسنويارسك"، والغواصة الكبيرة "موجايسك"، وسبع سفن حربية (الفرقاطة "الأدميرال غولوفكو"، والطرادات. "ميركوري" و"رزقي")، والسفينتان الصاروخيتان الصغيرتان "سيكلون" و"نارو-فومينسك"، وكاسحة الألغام البحرية "ليف تشيرنافين"، وسفينة "نيوستراشيمي" التي خضعت للإصلاحات.
خلال العام، زودت الصناعة البحرية بـ 33 قاربًا متعدد الأغراض، بالإضافة إلى سفن دعم و11 طائرة بحرية ومروحيات (طائرات طويلة المدى مضادة للغواصات)، ومقاتلات متعددة الأدوار، وسفن نقل قتالية.
وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن الجهود الرئيسية في الهيكل العسكري الروسي لعام 2023، ركزت على تطوير البنية التحتية لقوى ووسائل الردع النووي ونظام القواعد البحرية.
وأضاف شويغو أنه "في عام 2023، وفي وقت قصير، وركزت الجهود الرئيسية على إنشاء بنية تحتية قوية تخدم العملية العسكرية الخاصة، وكذلك تطوير آليات الردع النووي، وتحسين شبكة المطارات، ونظام القواعد البحرية، وتم بناء إجمالي 2772 مبنى ومنشأة عسكرية، وتم تنفيذ جميع الأنشطة المخطط لها في هذا المجال لعام 2023 بالكامل".
وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، أن القوات المسلحة الروسية ستستمر بالتزود بأسلحة معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والأسلحة التي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة، خلال عام 2024.
وقال شويغو، في مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "يستمر تزويد الجيش والأسطول بأحدث الأسلحة، بما فيها تلك المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة".
وأضاف الوزير في المؤتمر مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "تتضمن خططنا الفورية تحسين تشغيل نظام الاتصالات، وزيادة كفاءة استخدام وسائل الاستطلاع الحديثة، وتحديد الأهداف ووسائل تدمير المدفعيات، فضلاً عن قدرات الدفاع الجوي وكوكبة الأقمار الصناعية".