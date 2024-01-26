https://sputnikarabic.ae/20240126/القوات-الروسية-تتزود-بـ100-مقاتلة-جديدة-وأكثر-من-3-آلاف-مسيرة--عاجل-1085438350.html
القوات الروسية تتزود بـ100 مقاتلة جديدة وأكثر من 3 آلاف مسيرة
القوات الروسية تتزود بـ100 مقاتلة جديدة وأكثر من 3 آلاف مسيرة
قال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، في مقدمة تقرير اليوم الموحّد لقبول المنتجات العسكرية، إن شركات صناعة الدفاع زودت القوات المسلحة الروسية، خلال... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T11:24+0000
2024-01-26T11:24+0000
2024-01-26T11:46+0000
سلاح روسيا
روسيا
الصناعات العسكرية
رصد عسكري
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وأوضح كريفوروتشكو: "لصالح القوات الجوية، تم تسليم أكثر من مئة طائرة جديدة ومجددة، على وجه الخصوص، الطائرات التكتيكية وطائرات النقل العسكرية وطائرات التدريب القتالي و150 طائرة هليكوبتر".وأشار كريفوروتشكو، إلى أنه، خلال العام، تلقت الجوية الروسية ثمانية منتجات فضائية وهي: الأقمار الصناعية العسكرية، ومركبات إطلاق من فئة "سويوز" و"أنغارا" ومكوكات فضائية، إضافة إلى 10 مجموعات، بين جديدة أو تم تجديدها، من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، وأكثر من 400 ألف من ذخائر الطائرات والصواريخ الموجهة والمضادة للطائرات، بما في ذلك الصواريخ الموجهة من فئة جو-جو، جو-أرض، وقنابل الطيران.وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن الجهود الرئيسية في الهيكل العسكري الروسي لعام 2023، ركزت على تطوير البنية التحتية لقوى ووسائل الردع النووي ونظام القواعد البحرية.وأضاف شويغو أنه "في عام 2023، وفي وقت قصير، وركزت الجهود الرئيسية على إنشاء بنية تحتية قوية تخدم العملية العسكرية الخاصة، وكذلك تطوير آليات الردع النووي، وتحسين شبكة المطارات، ونظام القواعد البحرية، وتم بناء إجمالي 2772 مبنى ومنشأة عسكرية، وتم تنفيذ جميع الأنشطة المخطط لها في هذا المجال لعام 2023 بالكامل".وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، أن القوات المسلحة الروسية ستستمر بالتزود بأسلحة معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والأسلحة التي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة، خلال عام 2024.اقرأ أيضا: إعلام: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريد
https://sputnikarabic.ae/20240126/القوات-الروسية-تتزود-بأكثر-من-7-آلاف-سلاح-مدمر-منها-تسيركون-وكالبير-وأوران---1085437810.html
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سلاح روسيا, روسيا, الصناعات العسكرية, رصد عسكري
سلاح روسيا, روسيا, الصناعات العسكرية, رصد عسكري
القوات الروسية تتزود بـ100 مقاتلة جديدة وأكثر من 3 آلاف مسيرة
11:24 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 11:46 GMT 26.01.2024)
قال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، في مقدمة تقرير اليوم الموحّد لقبول المنتجات العسكرية، إن شركات صناعة الدفاع زودت القوات المسلحة الروسية، خلال العام الماضي، بأكثر من 100 طائرة مقاتلة بين جديدة وتم تجديدها، و150 طائرة هليكوبتر و3500 طائرة دون طيار.
وأوضح كريفوروتشكو: "لصالح القوات الجوية، تم تسليم أكثر من مئة طائرة جديدة ومجددة، على وجه الخصوص، الطائرات التكتيكية وطائرات النقل العسكرية وطائرات التدريب القتالي و150 طائرة هليكوبتر".
وأضاف كريفوروتشكو: "تم تزويد 3500 طائرة دون طيار لصالح القوات الجوية وأنواع وفروع القوات المسلحة الأخرى".
وأشار كريفوروتشكو، إلى أنه، خلال العام، تلقت الجوية الروسية ثمانية منتجات فضائية وهي: الأقمار الصناعية العسكرية، ومركبات إطلاق من فئة "سويوز" و"أنغارا" ومكوكات فضائية، إضافة إلى 10 مجموعات، بين جديدة أو تم تجديدها، من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، وأكثر من 400 ألف من ذخائر الطائرات والصواريخ الموجهة والمضادة للطائرات، بما في ذلك الصواريخ الموجهة من فئة جو-جو، جو-أرض، وقنابل الطيران.
وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن الجهود الرئيسية في الهيكل العسكري الروسي لعام 2023، ركزت على تطوير البنية التحتية لقوى ووسائل الردع النووي ونظام القواعد البحرية.
وأضاف شويغو أنه "في عام 2023، وفي وقت قصير، وركزت الجهود الرئيسية على إنشاء بنية تحتية قوية تخدم العملية العسكرية الخاصة، وكذلك تطوير آليات الردع النووي، وتحسين شبكة المطارات، ونظام القواعد البحرية، وتم بناء إجمالي 2772 مبنى ومنشأة عسكرية، وتم تنفيذ جميع الأنشطة المخطط لها في هذا المجال لعام 2023 بالكامل".
وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، أن القوات المسلحة الروسية ستستمر بالتزود بأسلحة معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والأسلحة التي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة، خلال عام 2024.