https://sputnikarabic.ae/20240126/بعد-قصف-الجليل-الأعلى-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصفه-لمبنى-تابع-لـحزب-الله-في-بنت-جبيل-1085442359.html

بعد قصف الجليل الأعلى.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لمبنى تابع لـ"حزب الله" في بنت جبيل

بعد قصف الجليل الأعلى.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لمبنى تابع لـ"حزب الله" في بنت جبيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مهاجمته لمبنى تابع لـ"حزب الله" اللبناني، في بلدة بنت جبيل. 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T12:35+0000

2024-01-26T12:35+0000

2024-01-26T12:35+0000

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وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا عسكرية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، وخاصة بلدة بنت جبيل".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام الإسرائيلية، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، بالتوازي مع إطلاق أحد الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال الإسرائيلي، وسقط في منطقة مفتوحة.وفي السياق ذاته، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتمركز جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وأوضح "حزب الله"، في بيانه، اليوم الجمعة، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا، أمس الخميس، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا، وموقع جل العلام في القطاع الغربي بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا بمسيرتين انقضاضيتين، منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفر بلوم وحققوا فيها إصابات مباشرة".من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعًا جنوبي لبنان في القطاعين الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة بليدا والهبارية وكفر حمام وراشيا الفخار والخيام، بالإضافة إلى بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط.كما استهدف في القطاع الغربي بالمدفعية الثقيلة جبل البلاط والضهيرة وعلما الشعب وبلدة الجبين ويارين وطير حرفا.كما نشر "حزب الله" اللبناني فيديو يحتوي على مشاهد من عملية استهدافه لقبة تجسسية في موقع جل العلام التابع للجيش الإسرائيلي، بأسلحة صاروخية خاصة وتم تصوير الصاروخ حتى لحظة الاصطدام.يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 63 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.

https://sputnikarabic.ae/20240125/مقاتلات-إسرائيلية-تستهدف-مواقع-عسكرية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1085410665.html

https://sputnikarabic.ae/20240126/صحيفة-إسرائيلية-نتنياهو-يطيل-أمد-الحرب-ويستنزف-الوقت-للبقاء-في-الحكم-1085441640.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار