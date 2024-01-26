https://sputnikarabic.ae/20240126/بغداد-تخطر-موسكو-باستعداد-واشنطن-لسحب-قواتها-من-العراق-1085423212.html
بغداد تخطر موسكو باستعداد واشنطن لسحب قواتها من العراق
بغداد تخطر موسكو باستعداد واشنطن لسحب قواتها من العراق
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الجمعة، أن العراق أخطر روسيا باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد، والسؤال... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T04:04+0000
2024-01-26T04:04+0000
2024-01-26T04:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
أخبار العراق اليوم
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أستانا - سبوتنيك. وقال لافرينتيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أخبرنا زملاؤنا العراقيون بهذا الأمر، وأخطرونا أن السفير الأمريكي في بغداد أعلن عن استعداد الجانب الأمريكي لمثل هذه الإجراءات - لتلبية طلب الجانب العراقي، والذي أكده قرار برلماني..حتى أنني سألت أصدقائنا العراقيين على وجه التحديد عما إذا كانوا قد تلقوا رفضًا للامتثال للمطالب. فأجابوا بأن الولايات المتحدة وافقت".ووفقًا له، أفاد الجانب العراقي بأن بغداد لديها قوات للحفاظ على النظام "في جميع أنحاء العراق تقريبا.. ومستعدون لتحمل المسؤولية الكاملة عن حفظ النظام وضمان الأمن ولا يحتاجون إلى تواجد مكونات عسكرية.وأضاف أن السؤال الآن هو كم من الوقت سيستغرق الأمر وما هو الإجراء الذي سيتم بموجبه سحب القوات العسكرية الأميركية.وختم المبعوث الخاص للرئيس الروسي حديثه، قائلاً: "يمكن أن يتم ذلك في غضون شهر أو شهرين، كما حدث في أفغانستان، أو يمكن أن يمتد لسنوات(..)".وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في البلاد.ويضم التحالف 86 عضوا، يحتفظ بعضهم بوجود عسكري في العراق، كما تضم الولايات المتحدة سوريا إلى منطقة مسؤوليتها، حيث يوجد، بحسب بعض المصادر، نحو 900 جندي أميركي، ولم يعلّق البنتاغون على الشائعات بشأن إمكانية انسحابهم.منذ بداية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية في العراق لهجمات منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد أعلنت الجماعات المسلحة في البلاد مسؤوليتها عن هذه الهجمات. وعلى هذه الخلفية، تطالب السلطات والقوى السياسية الأخرى بشكل متزايد بانسحاب القوات الأجنبية من أراضي الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20240125/البنتاغون-يعلن-عن-تغيير-في-شكل-الوجود-العسكري-في-العراق-1085412312.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم
بغداد تخطر موسكو باستعداد واشنطن لسحب قواتها من العراق
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الجمعة، أن العراق أخطر روسيا باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد، والسؤال الآن كم من الوقت سيستغرق ذلك وما هي إجراءات الانسحاب.
أستانا - سبوتنيك
. وقال لافرينتيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أخبرنا زملاؤنا العراقيون بهذا الأمر، وأخطرونا أن السفير الأمريكي في بغداد أعلن عن استعداد الجانب الأمريكي لمثل هذه الإجراءات - لتلبية طلب الجانب العراقي، والذي أكده قرار برلماني..حتى أنني سألت أصدقائنا العراقيين على وجه التحديد عما إذا كانوا قد تلقوا رفضًا للامتثال للمطالب. فأجابوا بأن الولايات المتحدة وافقت".
ووفقًا له، أفاد الجانب العراقي بأن بغداد لديها قوات للحفاظ على النظام "في جميع أنحاء العراق تقريبا.. ومستعدون لتحمل المسؤولية الكاملة عن حفظ النظام وضمان الأمن ولا يحتاجون إلى تواجد مكونات عسكرية.
وأضاف أن السؤال الآن هو كم من الوقت سيستغرق الأمر وما هو الإجراء الذي سيتم بموجبه سحب القوات العسكرية الأميركية.
وختم المبعوث الخاص للرئيس الروسي حديثه، قائلاً: "يمكن أن يتم ذلك في غضون شهر أو شهرين، كما حدث في أفغانستان، أو يمكن أن يمتد لسنوات(..)".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية
على صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في البلاد.
ويضم التحالف 86 عضوا، يحتفظ بعضهم بوجود عسكري في العراق، كما تضم الولايات المتحدة سوريا إلى منطقة مسؤوليتها، حيث يوجد، بحسب بعض المصادر، نحو 900 جندي أميركي، ولم يعلّق البنتاغون على الشائعات بشأن إمكانية انسحابهم.
منذ بداية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية في العراق لهجمات منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد أعلنت الجماعات المسلحة في البلاد مسؤوليتها عن هذه الهجمات. وعلى هذه الخلفية، تطالب السلطات والقوى السياسية الأخرى بشكل متزايد بانسحاب القوات الأجنبية من أراضي الدولة.