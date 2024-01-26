عربي
جنوب أفريقيا تعتبر قرار العدل الدولية "انتصارا كبيرا"
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240126/بورلاك-رحلة-استكشافية-روسية-تقطع-محيطين-و13-بحرا-صور-1085443539.html
"بورلاك".. رحلة استكشافية روسية تقطع محيطين و13 بحرا.. صور
"بورلاك".. رحلة استكشافية روسية تقطع محيطين و13 بحرا.. صور
بدأ طاقم مركبة الثلوج والمستنقعات الروسية "بورلاك" رحلة "روسيا 360" الاستكشافية من محطة مورمانسك البحرية. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T12:41+0000
2024-01-26T12:49+0000
مجتمع
علوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085439771_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_70ec9afaa41ae41a05c4db869a60b4c4.jpg
تم تنفيذ الرحلة القارية الأولى الفريدة من نوعها، بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ستسافر المركبات ذات العجلات على طول الحدود البرية للبلاد بأكملها لأول مرة.يمتد طريق البعثة عبر 58 منطقة في روسيا، على طول 13 بحرًا ومحيطين.وتم تطوير المركبة البرمائية ذات العجلات الست وفقا لمفهوم مركبة "بي تي إر-60"، ويبلغ قطر عجلاتها مترين تقريبا. ويسمح تصميم الهيكل المحكم الغلق ووجود المروحة للمركبة بالطفو على الماء والمناورة بين قطع الجليد. كما أن الجزء الداخلي مبطن بمادة عازلة ولباد صناعي يحتفظ بالحرارة لفترة طويلة.كما تم تجهيز "بورلاك" بمطبخ مزود بمواقد غاز للطهي ومغسلة و"دوش".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085439771_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e09d0e803a8d1c431b5705aebc0ab6f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا
علوم, روسيا

"بورلاك".. رحلة استكشافية روسية تقطع محيطين و13 بحرا.. صور

12:41 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 12:49 GMT 26.01.2024)
© Sputnik . Dmitry Dubov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم مركبة الثلوج والمستنقعات الروسية - "بورلاك" أثناء انطلاق رحلة "روسيا 360" في محطة مورمانسك البحرية
طاقم مركبة الثلوج والمستنقعات الروسية - بورلاك أثناء انطلاق رحلة روسيا 360 في محطة مورمانسك البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© Sputnik . Dmitry Dubov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بدأ طاقم مركبة الثلوج والمستنقعات الروسية "بورلاك" رحلة "روسيا 360" الاستكشافية من محطة مورمانسك البحرية.
تم تنفيذ الرحلة القارية الأولى الفريدة من نوعها، بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ستسافر المركبات ذات العجلات على طول الحدود البرية للبلاد بأكملها لأول مرة.
© Sputnik . Dmitry Dubov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - "بورلاك" قبل انطلاق رحلة "روسيا 360" في محطة مورمانسك البحرية
مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - بورلاك قبل انطلاق رحلة روسيا 360 في محطة مورمانسك البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - "بورلاك" قبل انطلاق رحلة "روسيا 360" في محطة مورمانسك البحرية
© Sputnik . Dmitry Dubov
/
الانتقال إلى بنك الصور
يمتد طريق البعثة عبر 58 منطقة في روسيا، على طول 13 بحرًا ومحيطين.
وتم تطوير المركبة البرمائية ذات العجلات الست وفقا لمفهوم مركبة "بي تي إر-60"، ويبلغ قطر عجلاتها مترين تقريبا. ويسمح تصميم الهيكل المحكم الغلق ووجود المروحة للمركبة بالطفو على الماء والمناورة بين قطع الجليد. كما أن الجزء الداخلي مبطن بمادة عازلة ولباد صناعي يحتفظ بالحرارة لفترة طويلة.
© Sputnik . Dmitry Dubov / الانتقال إلى بنك الصور

كاسحة الجليد النووية لينين في ميناء مورمانسك

كاسحة الجليد النووية لينين في ميناء مورمانسك - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Dmitry Dubov
/
الانتقال إلى بنك الصور

كاسحة الجليد النووية لينين في ميناء مورمانسك

© Sputnik . Dmitry Dubov / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - "بورلاك" قبل انطلاق رحلة "روسيا 360" من محطة مورمانسك البحرية

مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - &quot;بورلاك&quot; قبل انطلاق رحلة &quot;روسيا 360&quot; من محطة مورمانسك البحرية - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Dmitry Dubov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - "بورلاك" قبل انطلاق رحلة "روسيا 360" من محطة مورمانسك البحرية

© Sputnik . Dmitry Dubov / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - "بورلاك" قبل انطلاق رحلة "روسيا 360" من محطة مورمانسك البحرية

مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - &quot;بورلاك&quot; قبل انطلاق رحلة &quot;روسيا 360&quot; من محطة مورمانسك البحرية - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Dmitry Dubov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - "بورلاك" قبل انطلاق رحلة "روسيا 360" من محطة مورمانسك البحرية

© Sputnik . Dmitry Dubov / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - "بورلاك" قبل انطلاق رحلة "روسيا 360" من محطة مورمانسك البحرية

مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - &quot;بورلاك&quot; قبل انطلاق رحلة &quot;روسيا 360&quot; من محطة مورمانسك البحرية - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Dmitry Dubov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - "بورلاك" قبل انطلاق رحلة "روسيا 360" من محطة مورمانسك البحرية

1/4
© Sputnik . Dmitry Dubov
/
الانتقال إلى بنك الصور

كاسحة الجليد النووية لينين في ميناء مورمانسك

2/4
© Sputnik . Dmitry Dubov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - "بورلاك" قبل انطلاق رحلة "روسيا 360" من محطة مورمانسك البحرية

3/4
© Sputnik . Dmitry Dubov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - "بورلاك" قبل انطلاق رحلة "روسيا 360" من محطة مورمانسك البحرية

4/4
© Sputnik . Dmitry Dubov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة روسية للتجول في الثلوج والمستنقعات - "بورلاك" قبل انطلاق رحلة "روسيا 360" من محطة مورمانسك البحرية

كما تم تجهيز "بورلاك" بمطبخ مزود بمواقد غاز للطهي ومغسلة و"دوش".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала