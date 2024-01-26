https://sputnikarabic.ae/20240126/بورلاك-رحلة-استكشافية-روسية-تقطع-محيطين-و13-بحرا-صور-1085443539.html

"بورلاك".. رحلة استكشافية روسية تقطع محيطين و13 بحرا.. صور

"بورلاك".. رحلة استكشافية روسية تقطع محيطين و13 بحرا.. صور

بدأ طاقم مركبة الثلوج والمستنقعات الروسية "بورلاك" رحلة "روسيا 360" الاستكشافية من محطة مورمانسك البحرية. 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T12:41+0000

2024-01-26T12:41+0000

2024-01-26T12:49+0000

مجتمع

علوم

روسيا

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تم تنفيذ الرحلة القارية الأولى الفريدة من نوعها، بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ستسافر المركبات ذات العجلات على طول الحدود البرية للبلاد بأكملها لأول مرة.يمتد طريق البعثة عبر 58 منطقة في روسيا، على طول 13 بحرًا ومحيطين.وتم تطوير المركبة البرمائية ذات العجلات الست وفقا لمفهوم مركبة "بي تي إر-60"، ويبلغ قطر عجلاتها مترين تقريبا. ويسمح تصميم الهيكل المحكم الغلق ووجود المروحة للمركبة بالطفو على الماء والمناورة بين قطع الجليد. كما أن الجزء الداخلي مبطن بمادة عازلة ولباد صناعي يحتفظ بالحرارة لفترة طويلة.كما تم تجهيز "بورلاك" بمطبخ مزود بمواقد غاز للطهي ومغسلة و"دوش".

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علوم, روسيا