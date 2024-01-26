https://sputnikarabic.ae/20240126/تسليم-الصندوقين-الأسودين-لطائرة-إيل-76-المنكوبة-إلى-مختبر-للفحص--1085428212.html

تسليم الصندوقين الأسودين لطائرة "إيل-76" المنكوبة إلى مختبر للفحص

تسليم الصندوقين الأسودين لطائرة "إيل-76" المنكوبة إلى مختبر للفحص

صرح ممثل خدمات الطوارئ الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم الصندوقين الأسودين لطائرة "إيل-76" التي أسقطتها القوات الأوكرانية إلى مختبر خاص لفحصهما،... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T09:02+0000

2024-01-26T09:02+0000

2024-01-26T09:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "تم تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما في موقع تحطم الطائرة "إيل-76"، إلى معهد أبحاث متخصص في هذا الموضوع، من أجل فك تشفيرهما".وأشار المصدر إلى أنه من الناحية العملية، يستغرق فك رموز الصناديق السوداء ما بين 20 إلى 30 دقيقة، على الرغم من وجود استثناءات قد تجعل الفحص يستغرق وقتًا أطول، وشدد على أن "الدقائق الثلاث الأخيرة من الرحلة مهمة جدا".الكرملين يدعو لإجراء تحقيق دولي في جرائم كييفوأعلنت لجنة التحقيق الروسية في إسقاط الطائرة "إيل-76" أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن الطائرة تعرضت لهجوم صاروخي مضاد للطائرات من أراضي أوكرانيا.وذكرت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على "تلغرام": "النتائج الأولية لإجراءات التحقيق، بما في ذلك البيانات الأولية من فحص مكان الحادث، تسمح لنا بالوصول إلى استنتاج بأن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من الأراضي الأوكرانية".لجنة التحقيق الروسية تنشر النتائج الأولية المتعلقة بإسقاط طائرة "إيل-76"وأكدت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت قضية جنائية بتهمة الإرهاب في ملف تدمير طائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود.وكالات فرنسية تكشف السلاح الذي استخدمه نظام كييف لتنفيذ جريمة "إيل-76"وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.

https://sputnikarabic.ae/20240125/موسكو-الأدلة-تشير-إلى-أن-إسقاط-أوكرانيا-لطائرة-إيل-76-كان-هجوما-متعمدا-1085421811.html

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العالم, روسيا