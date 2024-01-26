تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:21 GMT 26.01.2024
صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية أحبطت خلال اليوم الماضي 4 محاولات للقوات الأوكرانية لتعزيز مواقعها الأمامية على محور جنوب دونيتسك.
04:21 GMT 26.01.2024
أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، إعداد أجهزة المخابرات الغربية وفي المقام الأول جهاز الاستخبارات البريطاني "إم أي 6" مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية لتنفيذ أعمال استفزازية ضد محطات الطاقة النووية في روسيا.