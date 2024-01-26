تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. العالم يترقب حكم العدل الدولية بشأن إسرائيل.. صور وفيديو

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بحث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أهمية توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في حال اتخذت محكمة العدل الدولية هذا القرار، بشرط التزام إسرائيل به، مضيفة أنها ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين، الذين تحتجزهم إذا أطلقت إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم.
ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن دعوى جنوب أفريقيا المطالبة بفرض تدابير مؤقتة في القضية المرفوعة ضد إسرائيل حول "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
10:46 GMT 26.01.2024
10:11 GMT 26.01.2024
09:47 GMT 26.01.2024
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشر حواجزها في محيط البلدة القديمة بمدينة القدس لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
09:37 GMT 26.01.2024
للمرة الأولى منذ "انتفاضة الأقصى" وخلافا للتوقعات.. استطلاع رأي يظهر تقدم نتنياهو على حساب غانتس
09:11 GMT 26.01.2024
وزارة الصحة في قطاع غزة:
ارتفاع حصيلة عدد ضحايا العمليات الإسرائيلية في القطاع، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 26083 قتيلاً و64487 مصابًا
08:54 GMT 26.01.2024
بسبب دعوى العدل الدولية.. "العال" الإسرائيلي تلغي رحلاتها إلى جنوب أفريقيا بداية من أبريل المقبل
08:48 GMT 26.01.2024
إعلام لبناني: مدفعية الاحتلال تقصف أطراف بلدتي الناقورة وطير حرفا جنوبي لبنان.
08:36 GMT 26.01.2024
القوات الإسرائيلية اعتقلت الشابين الفلسطينيين، حمزة طلب و معاذ زهران، خلال اقتحامها مخيم قلنديا، وانسحبت بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل الفصائل الفلسطينية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية
08:12 GMT 26.01.2024
قال يوسي كوهين، رئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي إن هجوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قطر "عجيب" ومعقد.
08:02 GMT 26.01.2024
لقطات جديدة تظهر معاناة الأطفال النازحين بسبب نقص الطعام في قطاع غزة في ظل منع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية في القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي
07:41 GMT 26.01.2024
لليوم الثالث على التوالي، تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
07:07 GMT 26.01.2024
إطلاق صاروخ من لبنان على الشمال الإسرائيلي وسط دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى
07:03 GMT 26.01.2024
لقطات تظهر قيام عناصر القوات الإسرائيلية باقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس
06:53 GMT 26.01.2024
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا عدة في مدينة خانيونس
06:18 GMT 26.01.2024
البنتاغون:
- وزير الدفاع بحث مع نظيره الإسرائيلي أهمية توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع
- وزير الدفاع أوستن أكد هاتفيا لنظيره الإسرائيلي على التزام واشنطن بالسعي عبر الدبلوماسية إلى حل التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية
- وزير الدفاع بحث مع نظيره الإسرائيلي أهمية توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع
- وزير الدفاع أوستن أكد هاتفيا لنظيره الإسرائيلي على التزام واشنطن بالسعي عبر الدبلوماسية إلى حل التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
06:18 GMT 26.01.2024
تواصل الفصائل الفلسطينية تصديها بإطلاق النار تجاه قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية
02:12 GMT 26.01.2024
إعلام فلسطيني: انفجارات واشتباكات عنيفة على أطراف مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة
01:38 GMT 26.01.2024
الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة سلفيت بالضفة الغربية
01:38 GMT 26.01.2024
الجيش الإسرائيلي يحاصر مواقع عدة وينشر فرق قناصة داخل بنايات في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية
01:36 GMT 26.01.2024
الخارجية الأمريكية:
بلينكن بحث مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا حماية المدنيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع
بلينكن بحث مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا العمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن أمن إسرائيل والدفع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
بلينكن بحث مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا حماية المدنيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع
بلينكن بحث مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا العمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن أمن إسرائيل والدفع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة