https://sputnikarabic.ae/20240126/خبير-أمني-يوضح-لـسبوتنيك-إلى-متى-سيظل-المستشارون-الأمريكيون-في-العراق-1085442882.html
خبير أمني يوضح لـ"سبوتنيك" إلى متى سيظل المستشارون الأمريكيون في العراق
خبير أمني يوضح لـ"سبوتنيك" إلى متى سيظل المستشارون الأمريكيون في العراق
قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي زياد العراد، اليوم الجمعة، إن الطرفين الأمريكي والعراقي قد أعلنا البدء في عملية التفاوض الأسبوع المقبل لانطلاق عملية... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T12:32+0000
2024-01-26T12:32+0000
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وأضاف العراد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هذه الرؤية الجديدة ترسم العلاقة بين الطرفين وفق معطيات التقييم للقوات العراقية".وأشار العراد إلى أن العلاقة بين واشنطن وبغداد شهدت توتراً كبيراً في الأشهر السبعة الماضية.وذكر أن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية بموافقتها على بدء جدولة الانسحاب لقوات التحالف الدولي على خلفية المباحثات التي جرت في أغسطس/ آب الماضي.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".
https://sputnikarabic.ae/20240125/بغداد-تعلن-الاتفاق-مع-واشنطن-على-صياغة-جدول-زمني-لخفض-عدد-مستشاري-التحالف-الدولي-1085410963.html
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حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم العربي, الأخبار
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم العربي, الأخبار
خبير أمني يوضح لـ"سبوتنيك" إلى متى سيظل المستشارون الأمريكيون في العراق
حصري
قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي زياد العراد، اليوم الجمعة، إن الطرفين الأمريكي والعراقي قد أعلنا البدء في عملية التفاوض الأسبوع المقبل لانطلاق عملية جدولة الانسحاب وفق رؤية جديدة.
وأضاف العراد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أن "هذه الرؤية الجديدة ترسم العلاقة بين الطرفين وفق معطيات التقييم للقوات العراقية".
وأوضح أن ذلك يأتي أيضا وفق معطيات جدولة تسمح ببقاء الاستشارة لحين انتهاء حاجة القوات العراقية إليها.
وأشار العراد إلى أن العلاقة بين واشنطن وبغداد شهدت توتراً كبيراً في الأشهر السبعة الماضية.
وذكر أن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية بموافقتها على بدء جدولة الانسحاب لقوات التحالف الدولي على خلفية المباحثات التي جرت في أغسطس/ آب الماضي.
وأعلن العراق، أمس الخميس، أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في البلاد.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي
بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.
وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق
وسمائه".