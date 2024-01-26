https://sputnikarabic.ae/20240126/خبير-أمني-يوضح-لـسبوتنيك-إلى-متى-سيظل-المستشارون-الأمريكيون-في-العراق-1085442882.html

خبير أمني يوضح لـ"سبوتنيك" إلى متى سيظل المستشارون الأمريكيون في العراق

خبير أمني يوضح لـ"سبوتنيك" إلى متى سيظل المستشارون الأمريكيون في العراق

قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي زياد العراد، اليوم الجمعة، إن الطرفين الأمريكي والعراقي قد أعلنا البدء في عملية التفاوض الأسبوع المقبل لانطلاق عملية... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T12:32+0000

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وأضاف العراد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هذه الرؤية الجديدة ترسم العلاقة بين الطرفين وفق معطيات التقييم للقوات العراقية".وأشار العراد إلى أن العلاقة بين واشنطن وبغداد شهدت توتراً كبيراً في الأشهر السبعة الماضية.وذكر أن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية بموافقتها على بدء جدولة الانسحاب لقوات التحالف الدولي على خلفية المباحثات التي جرت في أغسطس/ آب الماضي.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".

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