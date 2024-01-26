https://sputnikarabic.ae/20240126/رئيسا-حكومة-الوحدة-والأعلى-للدولة-في-ليبيا-يقبلان-دعوة-باتيلي-لحوار-وطني-بين-الأطراف-الليبية-1085425627.html
رئيسا حكومة الوحدة والأعلى للدولة في ليبيا يقبلان دعوة باتيلي لحوار وطني بين الأطراف الليبية
رئيسا حكومة الوحدة والأعلى للدولة في ليبيا يقبلان دعوة باتيلي لحوار وطني بين الأطراف الليبية
أعلن محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، قبولهما دعوة عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T08:02+0000
2024-01-26T08:02+0000
2024-01-26T08:02+0000
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وذكرت بوابة الوسط، صباح اليوم الجمعة، أن إعلان تكالة والدبيبة جاء عقب لقائهما، أمس الخميس، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية، طرابلس.وأكدت أن لقاء الدبيبة وتكالة قد ناقش جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف عقد اجتماع مع الأطراف الليبية لدعم ملف الانتخابات، موضحة أن الطرفين أكدا خلال أهمية دعم جهود المبعوث الأممي باتيلي بشأن الوصول إلى الانتخابات في البلاد بحسب قوانين عادلة ونزيهة، وقبول دعوته لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية القائم على ثوابت وطنية واضحة. وكان الدبيبة وتكالة قد أعلنا قبول دعوة باتيلي للحوار عقب اجتماعهما مع وفد أمريكي برئاسة ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، الذي زار البلاد بهدف حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.وفي الوقت نفسه، أبلغ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، رفضه لتلك الدعوة إلى نورلاند خلال لقائهما في مدينة بنغازي، الثلاثاء الماضي، مشددا على تمسكه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.ويشار إلى أن باتيلي قد دعا، في أواخر نوفمبر 2023 قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا إلى عقد اجتماع لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية الليبية، بعدما أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة في أكتوبر.
https://sputnikarabic.ae/20231204/بين-رفض-وقبول-ما-مصير-مبادرة-باتيلي-في-ليبيا-1083729465.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
رئيسا حكومة الوحدة والأعلى للدولة في ليبيا يقبلان دعوة باتيلي لحوار وطني بين الأطراف الليبية
أعلن محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، قبولهما دعوة عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد، لعقد حوار وطني بين جميع الأطراف.
وذكرت بوابة
الوسط، صباح اليوم الجمعة، أن إعلان تكالة والدبيبة جاء عقب لقائهما، أمس الخميس، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية، طرابلس.
وأكدت أن لقاء الدبيبة وتكالة قد ناقش جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف عقد اجتماع مع الأطراف الليبية لدعم ملف الانتخابات
، موضحة أن الطرفين أكدا خلال أهمية دعم جهود المبعوث الأممي باتيلي بشأن الوصول إلى الانتخابات في البلاد بحسب قوانين عادلة ونزيهة، وقبول دعوته لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية القائم على ثوابت وطنية واضحة.
وكان الدبيبة وتكالة قد أعلنا قبول دعوة باتيلي للحوار عقب اجتماعهما مع وفد أمريكي برئاسة ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، الذي زار البلاد بهدف حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، أبلغ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي
، رفضه لتلك الدعوة إلى نورلاند خلال لقائهما في مدينة بنغازي، الثلاثاء الماضي، مشددا على تمسكه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
ويشار إلى أن باتيلي قد دعا، في أواخر نوفمبر 2023 قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا إلى عقد اجتماع لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية الليبية، بعدما أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة في أكتوبر.