https://sputnikarabic.ae/20240126/زيادة-مدى-صاروخ-أونيكس-الروسي-الأسرع-من-الصوت-بشكل-كبير-1085439221.html
زيادة مدى صاروخ "أونيكس" الروسي الأسرع من الصوت بشكل كبير
زيادة مدى صاروخ "أونيكس" الروسي الأسرع من الصوت بشكل كبير
أفاد المدير العام وأحد مصممي شركة "بناء الآلات الموحدة" التابعة لشركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية الروسية، ألكسندر ليونوف، اليوم الجمعة، بأن الشركة تعمل بنشاط... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T12:00+0000
2024-01-26T12:00+0000
2024-01-26T12:00+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102083/04/1020830470_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_bf6a2f0491f65c72b894a43f27ddbc87.jpg
وقال ليونوف للصفحيين: "لدينا آفاق لتطوير صاروخ "أونيكس"، بما في ذلك زيادة المدى، بشكل كبير جدا".وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، أن القوات المسلحة الروسية ستستمر بالتزود بأسلحة معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والأسلحة التي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة، خلال عام 2024.وقال شويغو، في مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "يستمر تزويد الجيش والأسطول الروسيين بأحدث الأسلحة، بما فيها تلك المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة".وأضاف الوزير في المؤتمر مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "تتضمن خططنا الفورية تحسين تشغيل نظام الاتصالات، وزيادة كفاءة استخدام وسائل الاستطلاع الحديثة، وتحديد الأهداف ووسائل تدمير المدفعيات، فضلًا عن قدرات الدفاع الجوي وكوكبة الأقمار الصناعية".اقرأ أيضا: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريد.اقرأ أيضا: القوات الروسية تتزود بـ100 مقاتلة جديدة وأكثر من 3 آلاف مسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240126/شويغو-الصناعات-الدفاعية-الروسية-زادت-بشكل-كبير-من-إنتاج-الأسلحة-والذخيرة-1085438767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102083/04/1020830470_139:0:968:622_1920x0_80_0_0_3258d827ee93af612610155ae19fc89f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا
زيادة مدى صاروخ "أونيكس" الروسي الأسرع من الصوت بشكل كبير
أفاد المدير العام وأحد مصممي شركة "بناء الآلات الموحدة" التابعة لشركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية الروسية، ألكسندر ليونوف، اليوم الجمعة، بأن الشركة تعمل بنشاط على زيادة مدى تحليق صواريخ "أونيكس" المجنحة الفرط الصوتية.
وقال ليونوف للصفحيين: "لدينا آفاق لتطوير صاروخ "أونيكس"، بما في ذلك زيادة المدى، بشكل كبير جدا".
وأوضح ليونوف أنه ليس مستعدًا بعد، لتقديم أرقام محددة، لكنه أكد أن العمل على تحديد الأرقام جار على قدم وساق.
وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، أن القوات المسلحة الروسية ستستمر بالتزود بأسلحة معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي
، والأسلحة التي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة، خلال عام 2024.
وقال شويغو، في مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "يستمر تزويد الجيش والأسطول الروسيين بأحدث الأسلحة، بما فيها تلك المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة".
وأضاف الوزير في المؤتمر مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "تتضمن خططنا الفورية تحسين تشغيل نظام الاتصالات، وزيادة كفاءة استخدام وسائل الاستطلاع الحديثة، وتحديد الأهداف ووسائل تدمير المدفعيات، فضلًا عن قدرات الدفاع الجوي وكوكبة الأقمار الصناعية".