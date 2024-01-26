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https://sputnikarabic.ae/20240126/صحيفة-إسرائيلية-نتنياهو-يطيل-أمد-الحرب-ويستنزف-الوقت-للبقاء-في-الحكم-1085441640.html
صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يطيل أمد الحرب ويستنزف الوقت للبقاء في الحكم
صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يطيل أمد الحرب ويستنزف الوقت للبقاء في الحكم
ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطيل أمد الحرب على قطاع غزة ويستنزف الوقت للبقاء في الحكم. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T12:19+0000
2024-01-26T12:19+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يحقق بعض النجاحات في غزة، ولكن يتبقى للقيادة السياسية في تل أبيب تحديد موعد نهاية تلك الحرب، رغم أن نتنياهو يستنزف الوقت لإطالة الحرب على غزة.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمد إلى إطالة أمد الحرب حتى لا يفكك حكومة اليمين التي يتزعمها وهو الائتلاف الذي يحتاجه بشدة للبقاء على كرسي الحكم في تل أبيب.وأشارت إلى أن إطالة أمد الحرب سيؤدي إلى انعدام الثقة الكبير في الحكومة الإسرائيلية من جانب جزء كبير من الشعب الإسرائيلي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26083 قتيلا، و64487 مصابا.
https://sputnikarabic.ae/20240126/قرار-إسرائيلي-يقضي-باقتطاع-نحو-20-من-مساحة-قطاع-غزة-1085441394.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, حركة حماس

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يطيل أمد الحرب ويستنزف الوقت للبقاء في الحكم

12:19 GMT 26.01.2024
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTINبنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTIN
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ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطيل أمد الحرب على قطاع غزة ويستنزف الوقت للبقاء في الحكم.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يحقق بعض النجاحات في غزة، ولكن يتبقى للقيادة السياسية في تل أبيب تحديد موعد نهاية تلك الحرب، رغم أن نتنياهو يستنزف الوقت لإطالة الحرب على غزة.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمد إلى إطالة أمد الحرب حتى لا يفكك حكومة اليمين التي يتزعمها وهو الائتلاف الذي يحتاجه بشدة للبقاء على كرسي الحكم في تل أبيب.
وأشارت إلى أن إطالة أمد الحرب سيؤدي إلى انعدام الثقة الكبير في الحكومة الإسرائيلية من جانب جزء كبير من الشعب الإسرائيلي.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
قرار إسرائيلي يقضي باقتطاع نحو 20% من مساحة قطاع غزة
12:04 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26083 قتيلا، و64487 مصابا.
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