https://sputnikarabic.ae/20240126/عمليات-المقاومة-تفوق-الخيال-النخالة-الجهاد-شاركت-في-طوفان-الأقصى-ونشتري-السلاح-من-الإسرائيليين-1085451466.html

"عمليات المقاومة تفوق الخيال".. النخالة: الجهاد شاركت في طوفان الأقصى ونشتري السلاح من الإسرائيليين

"عمليات المقاومة تفوق الخيال".. النخالة: الجهاد شاركت في طوفان الأقصى ونشتري السلاح من الإسرائيليين

قال الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، إن سكان مستوطنات "غلاف غزة" يخشون العودة بعد رؤيتهم "هزيمة" جيشهم وسقوط المزاعم بأنه "لا... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T15:49+0000

2024-01-26T15:49+0000

2024-01-26T15:49+0000

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جاء ذلك في مقابلة مع موقع "المصير"، تضمنت تصريحات مهمة للنخالة الذي يأتي على رأس قائمة الاغتيالات الإسرائيلية.وقال الأمين العام لـ "الجهاد الإسلامي" إن إسرائيل تورطت في دخولها غزة بريا لأن مساحة القطاع، 365 كم، وعرضه 7 كيلومترات، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تستطيع التحرك في غزة إلا في حدود 20 كم".ومضى موضحا: "قبل الهدنة (استمرت أسبوعا وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول) كانت إسرائيل تتحرك في مساحة 50 كم وبعد الهدنة تقلصت المساحة التي يتحرك فيها الجنود الإسرائيلين لـ 20 كم.. والدمار الذي سببته آلة الحرب الصهيونية لغزة رغم قسوته، أفاد المقاومة".واستدرك بقوله: "أصبح خروج المقاومين وتخفيهم بين أنقاض المباني لاصطياد الجنود الإسرائيليين ومدرعاتهم أسهل بكثير (..) لذلك ندمت إسرائيل بعدما تورطت في دخول غزة ، وأصبحت لا تدري ماذا تفعل".وحول العمليات النوعية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية في غزة، قال النخالة: "المقاومة تقوم بعمليات مذهلة تفوق الخيال، وإسرائيل أصبحت في مأزق كبير بعد دخولها غزة، بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير من الإسرائيليين خرجوا خارج غلاف غزة، والخوف الذي أصابهم بعد رويتهم لهزيمة جيشهم، جعلهم يخافون من العودة، بالإضافة إلى سقوط مزاعم إسرائيل بأن جيشها لا يقهر، حيث اتضح الحجم الحقيقي للجيش الإسرائيلي وأنه جيش هش".وأكد الأمين العام لـ الجهاد الإسلامي" الفلسطينية أن "الشعب الفلسطيني بعد طوفان الأقصى أصبح يشعر لأول مرة في التاريخ أنه يستطيع هزيمة إسرائيل، كما أظهرت الحرب الوجه الحقيقي لإسرائيل بقتلها للأطفال والنساء وهدمهم للمساجد والكنائس والمستشفيات، وظهرت الحقيقة بشكل تام، فاسرائيل دولة إرهابية".وفيما يتعلق بالمخططات الإسرائيلية - الأمريكية بشأن مستقبل قطاع غزة في اليوم التالي للحرب والمبنية على ضرورة ألا تكون حركة "حماس" جزءا من المشهد، قال النخالة: "هذه أوهام، وهذا النوع من الثرثرة الفاضية لا قيمة له، حماس ليست مستوردة من الخارج، حماس تشكل قطعة مهمه من الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره".وأكد النخالة أن "الجهاد الإسلامي" شاركت مع "حماس" في "طوفان الأقصى" بعد نصف ساعة فقط من بدء العملية، مضيفا "لكن لم نخطط مع حماس لها، لأننا كمقاتلين جاهزين دائما، وقبلها بيوم واحد كنا قد نفذنا عرض عسكري".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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