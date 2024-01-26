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https://sputnikarabic.ae/20240126/قرار-إسرائيلي-يقضي-باقتطاع-نحو-20-من-مساحة-قطاع-غزة-1085441394.html
قرار إسرائيلي يقضي باقتطاع نحو 20% من مساحة قطاع غزة
قرار إسرائيلي يقضي باقتطاع نحو 20% من مساحة قطاع غزة
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الجمعة، إن إسرائيل اتخذت قرارا بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود غزة والذي... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T12:04+0000
2024-01-26T12:04+0000
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وأضاف الشيخ عبر منصة "إكس"، أن القرار يعني اقتطاع ما يقترب من 20% من مساحة غزة وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية.وطالب الشيخ دول العالم ومجلس الأمن الدولي "بوقف هذه الإجراءات الاحتلالية ودعوة إسرائيل للانسحاب فورا ووقف حربها التدميرية ضد الشعب الفلسطيني".وكانت تقارير غربية، قد كشفت أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يعمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إقامة منطقة عازلة بعمق كيلو متر واحد على طول الحدود مع قطاع غزة، وسط رفض أمريكي.وذكرت التقارير أن ذلك يهدف لطمأنة الإسرائيليين للعودة إلى بلدات غلاف غزة.وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق، معارضتها لأي تخفيض في حجم قطاع غزة بعد نهاية الحرب.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240125/وكالات-تكشف-قيام-إسرائيل-ببناء-منطقة-عازلة-على-طول-حدود-غزة-1085399900.html
https://sputnikarabic.ae/20240125/الخارجية-الفلسطينية-الفشل-الدولي-مكن-إسرائيل-من-تحويل-غزة-إلى-منطقة-عازلة-غير-قابلة-للحياة-1085398634.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

قرار إسرائيلي يقضي باقتطاع نحو 20% من مساحة قطاع غزة

12:04 GMT 26.01.2024
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© flickr.com / Izhar Laufer
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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الجمعة، إن إسرائيل اتخذت قرارا بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود غزة والذي سيكون له تداعيات على مستقبل القطاع.
وأضاف الشيخ عبر منصة "إكس"، أن القرار يعني اقتطاع ما يقترب من 20% من مساحة غزة وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية.


وطالب الشيخ دول العالم ومجلس الأمن الدولي "بوقف هذه الإجراءات الاحتلالية ودعوة إسرائيل للانسحاب فورا ووقف حربها التدميرية ضد الشعب الفلسطيني".

وكانت تقارير غربية، قد كشفت أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يعمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إقامة منطقة عازلة بعمق كيلو متر واحد على طول الحدود مع قطاع غزة، وسط رفض أمريكي.
وذكرت التقارير أن ذلك يهدف لطمأنة الإسرائيليين للعودة إلى بلدات غلاف غزة.
فلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
وكالات تكشف قيام إسرائيل ببناء "منطقة عازلة" على طول حدود غزة
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وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق، معارضتها لأي تخفيض في حجم قطاع غزة بعد نهاية الحرب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
الهدنة في قطاع غزة - منظر جوي يظهر الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في وادي غزة وسط قطاع غزة، 28 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
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أمس, 10:33 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف مصاب.
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