https://sputnikarabic.ae/20240126/لجنة-التحقيق-تحدد-نقطة-انطلاق-الصاروخ-الذي-أصاب-إيل-76-1085447418.html
لجنة التحقيق تحدد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب "إيل-76"
لجنة التحقيق تحدد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب "إيل-76"
أفادت لجنة التحقيق الخاصة بتحطم طائرة "إيل–76"، اليوم الجمعة، بأن من بين الأدلة المادية التي وجدت في موقع تحطم الطائرة وثائق لأسرى الحرب الأوكرانيين الذين لقوا... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T13:59+0000
2024-01-26T13:59+0000
2024-01-26T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وبحسب اللجنة، فإنه تم تحديد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب طائرة "إيل–76" في مقاطعة بيلغورود.وأضافت اللجنة أن "عملية تجميع أشلاء جثث الضحايا في موقع تحطم طائرة "إيل-76" جارية من أجل فحصها جينياً للتعرف على أصحابها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
لجنة التحقيق تحدد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب "إيل-76"
يتبع
أفادت لجنة التحقيق الخاصة بتحطم طائرة "إيل–76"، اليوم الجمعة، بأن من بين الأدلة المادية التي وجدت في موقع تحطم الطائرة وثائق لأسرى الحرب الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في الحادث.
وبحسب اللجنة، فإنه تم تحديد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب طائرة "إيل–76" في مقاطعة بيلغورود.
وأضافت اللجنة أن "عملية تجميع أشلاء جثث الضحايا في موقع تحطم طائرة "إيل-76" جارية من أجل فحصها جينياً للتعرف على أصحابها".