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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240126/لجنة-التحقيق-تحدد-نقطة-انطلاق-الصاروخ-الذي-أصاب-إيل-76-1085447418.html
لجنة التحقيق تحدد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب "إيل-76"
لجنة التحقيق تحدد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب "إيل-76"
أفادت لجنة التحقيق الخاصة بتحطم طائرة "إيل–76"، اليوم الجمعة، بأن من بين الأدلة المادية التي وجدت في موقع تحطم الطائرة وثائق لأسرى الحرب الأوكرانيين الذين لقوا... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T13:59+0000
2024-01-26T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وبحسب اللجنة، فإنه تم تحديد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب طائرة "إيل–76" في مقاطعة بيلغورود.وأضافت اللجنة أن "عملية تجميع أشلاء جثث الضحايا في موقع تحطم طائرة "إيل-76" جارية من أجل فحصها جينياً للتعرف على أصحابها".
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

لجنة التحقيق تحدد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب "إيل-76"

13:59 GMT 26.01.2024
© AP Photo / Russian Investigative Committeeموظف في لجنة التحقيق الروسية يسير بالقرب من حطام الطائرة Il-76 بالقرب في مقاطعة بيلغورود
موظف في لجنة التحقيق الروسية يسير بالقرب من حطام الطائرة Il-76 بالقرب في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Russian Investigative Committee
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أفادت لجنة التحقيق الخاصة بتحطم طائرة "إيل–76"، اليوم الجمعة، بأن من بين الأدلة المادية التي وجدت في موقع تحطم الطائرة وثائق لأسرى الحرب الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في الحادث.
وبحسب اللجنة، فإنه تم تحديد نقطة انطلاق الصاروخ الذي أصاب طائرة "إيل–76" في مقاطعة بيلغورود.
وأضافت اللجنة أن "عملية تجميع أشلاء جثث الضحايا في موقع تحطم طائرة "إيل-76" جارية من أجل فحصها جينياً للتعرف على أصحابها".
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:59 GMT
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