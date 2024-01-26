https://sputnikarabic.ae/20240126/للمرة-الأولى-منذ-طوفان-الأقصى-وخلافا-للتوقعات-استطلاع-رأي-يظهر-تقدم-نتنياهو-على-حساب-غانتس-1085429726.html

للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى" وخلافا للتوقعات.. استطلاع رأي يظهر تقدم نتنياهو على حساب غانتس

للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى" وخلافا للتوقعات.. استطلاع رأي يظهر تقدم نتنياهو على حساب غانتس

اظهر استطلاع للرأي تقدم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على حساب غريمه التقليدي، بيني غانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة". 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T09:40+0000

2024-01-26T09:40+0000

2024-01-26T09:40+0000

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ونشرت القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، استطلاعا للرأي تبين من خلاله تقدم حزب "الليكود" الحاكم بقيادة نتنياهو بعدد 27 مقعدا متقدما بمقعد واحد على حساب حزب "معسكر الدولة" الذي يتزعمه بيني غانتس.وأكدت القناة أن هذا الاستطلاع يعد تغيرا دراماتيكيا للمرة الأولى منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في العملية التي أعلنت عنها حركة "حماس".وأشار الاستطلاع إلى أنه في حال اختيار الأنسب لرئاسة الحكومة فإن نتنياهو سيحصل على 42 % من الأصوات مقابل 34 % فقط لبيني غانتس.ويذكر أنه في الثاني عشر من الشهر الجاري، أظهر استطلاع رأي إسرائيلي تفوق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، على حساب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وتراجع الائتلاف الحاكم في تل أبيب.وأوضح الاستطلاع أنه بعد مرور 100 يوم على الحرب، يعتقد معظم الإسرائيليين أن "معسكر الدولة" الذي يتزعمه غانتس يتقدم بـ 3 مقاعد، فيما يتقلص حزب "الليكود" الحاكم بقيادة نتنياهو بالمقاعد نفسها ليصل إلى 16 مقعدا فقط.وأكد الاستطلاع أن حزب معسكر الدولة يتقدم بثلاثة مقاعد كاملة مقارنة بالأسبوع السابق له، لينخفض ​​​الائتلاف الحالي بزعامة نتنياهو إلى 44 مقعدا مقارنة بـ 46 مقعدا في الاستطلاع السابق، وترتفع أحزاب المعارضة إلى 71 مقعدا.وأفاد الاستطلاع الإسرائيلي أيضا بأن 51% من أفراد العينة التي شملها يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة على حساب نتنياهو.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26083 قتيلا، و64487 مصابا.

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حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة