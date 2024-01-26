https://sputnikarabic.ae/20240126/لليوم-الثالث-تواليا-مظاهرة-إسرائيلية-أمام-معبر-كرم-أبو-سالم-رفضا-لدخول-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1085425944.html

لليوم الثالث تواليا.. مظاهرة إسرائيلية أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

لليوم الثالث تواليا.. مظاهرة إسرائيلية أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم الجمعة، أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T08:03+0000

2024-01-26T08:03+0000

2024-01-26T08:03+0000

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وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه لليوم الثالث على التوالي، تخرج مظاهرات إسرائيلية يشارك فيها المئات إعلانا لرفضهم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.وأمس الخميس، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية خروج مظاهرة إسرائيلية أمام معبر "كرم أبو سالم" للمطالبة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو قالت إنها لتظاهر عشرات الإسرائيليين الرافضين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "المتظاهرين الإسرائيليين قد أغلقوا المعبر بأجسادهم مطالبين الحكومة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240126/غالانت-يبحث-مع-أوستن-أهمية-توصيل-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-دون-انقطاع-1085424221.html

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