https://sputnikarabic.ae/20240126/مجلة-عسكرية-غواصة-روسية-قد-تصبح-الأكثر-خطورة-بسبب-تزويدها-بسلاح-فريد-1085436841.html
إعلام: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريد
إعلام: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريد
أكدت مجلة أمريكية متخصصة بالشؤون العسكرية أن روسيا ستمتلك أقوى غواصة في حال تحويل الغواصات حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "بوريي" إلى حاملات صواريخ كروز. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T10:29+0000
2024-01-26T10:29+0000
2024-01-26T10:49+0000
رصد عسكري
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واعتبرت صحيفة "ناشيونال إنتريست" أن الجمع بين القوة الضاربة لهذه الأسلحة وقدرات التخفي سيجعل هذه الغواصات الجديدة أخطر الغواصات الروسية.دخلت أول غواصة نووية من طراز "بوريي" خدمة البحرية الروسية في عام 2013. تتميز الغواصات من هذه الفئة بديناميكية هيدروديناميكية جيدة للبدن (خاصة إصدار "بوريي-إم"، بدءًا من الغواصة الرابعة من السلسلة)، فضلاً عن الدفع النفاث المائي. كما أنه يقلل من مستويات الضوضاء ويحسن قدرة الغواصة على المناورة في المياه الضحلة.الصواريخ الروسية المضادة للطائرات المسيرة في روسيا تدخل قريبا للخدمةعلاوة على ذلك، أنشأت صناعة الدفاع الروسية ترسانة من صواريخ كروز البحرية من الدرجة الأولى: بدءًا من صواريخ "كاليبر" بعيدة المدى وحتى صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.ولم يتم الكشف عن خصائص الإصدار الجديد من "بوريي". يعتقد أنها نظيرة الغواصات النووية الأمريكية من طراز "أوهايو"، وستكون قادرة على حمل أكثر من مائة صاروخ كروز.سلاح روسي يناور بسرعة المدرعات ويضرب بقوة المدافع والدبابات
https://sputnikarabic.ae/20240116/غواصة-روسية-تنفذ-مهمة-في-أعماق-سحيقة-من-بحر-اليابان-1085029868.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رصد عسكري
إعلام: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريد
10:29 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 10:49 GMT 26.01.2024)
أكدت مجلة أمريكية متخصصة بالشؤون العسكرية أن روسيا ستمتلك أقوى غواصة في حال تحويل الغواصات حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "بوريي" إلى حاملات صواريخ كروز.
واعتبرت صحيفة "ناشيونال إنتريست" أن الجمع بين القوة الضاربة لهذه الأسلحة وقدرات التخفي سيجعل هذه الغواصات الجديدة أخطر الغواصات الروسية.
دخلت أول غواصة نووية من طراز "بوريي" خدمة البحرية الروسية في عام 2013. تتميز الغواصات من هذه الفئة بديناميكية هيدروديناميكية جيدة للبدن (خاصة إصدار "بوريي-إم"، بدءًا من الغواصة الرابعة من السلسلة)، فضلاً عن الدفع النفاث المائي. كما أنه يقلل من مستويات الضوضاء ويحسن قدرة الغواصة على المناورة في المياه الضحلة.
كان التسلح الرئيسي لسلسلة "بوريي" هو صواريخ "بولافا" الباليستية - وهو سلاح انتقامي في الحرب العالمية الثالثة. ومع ذلك، فإن خصائص الغواصة جيدة جدًا لدرجة أنه سيكون من الخطأ انتظار حدوث اصطدام نووي لاستخدامها. وهكذا ولدت فكرة إنشاء النسخة الهجومية "بوريي-كي" للنزاعات المسلحة التقليدية، والتي تحدثت وسائل الإعلام عنها قبل عدة سنوات.
علاوة على ذلك، أنشأت صناعة الدفاع الروسية ترسانة من صواريخ كروز البحرية من الدرجة الأولى: بدءًا من صواريخ "كاليبر" بعيدة المدى وحتى صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.
ولم يتم الكشف عن خصائص الإصدار الجديد من "بوريي". يعتقد أنها نظيرة الغواصات النووية الأمريكية من طراز "أوهايو"، وستكون قادرة على حمل أكثر من مائة صاروخ كروز.