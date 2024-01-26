عربي
الجيش الروسي يطور البنية التحتية لنظام الردع النووي
https://sputnikarabic.ae/20240126/مجلة-عسكرية-غواصة-روسية-قد-تصبح-الأكثر-خطورة-بسبب-تزويدها-بسلاح-فريد-1085436841.html
إعلام: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريد
إعلام: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريد
أكدت مجلة أمريكية متخصصة بالشؤون العسكرية أن روسيا ستمتلك أقوى غواصة في حال تحويل الغواصات حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "بوريي" إلى حاملات صواريخ كروز. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T10:29+0000
2024-01-26T10:49+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101486/82/1014868230_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_0a2d366822dd2d8a8faa5185945c1c2f.jpg
واعتبرت صحيفة "ناشيونال إنتريست" أن الجمع بين القوة الضاربة لهذه الأسلحة وقدرات التخفي سيجعل هذه الغواصات الجديدة أخطر الغواصات الروسية.دخلت أول غواصة نووية من طراز "بوريي" خدمة البحرية الروسية في عام 2013. تتميز الغواصات من هذه الفئة بديناميكية هيدروديناميكية جيدة للبدن (خاصة إصدار "بوريي-إم"، بدءًا من الغواصة الرابعة من السلسلة)، فضلاً عن الدفع النفاث المائي. كما أنه يقلل من مستويات الضوضاء ويحسن قدرة الغواصة على المناورة في المياه الضحلة.الصواريخ الروسية المضادة للطائرات المسيرة في روسيا تدخل قريبا للخدمةعلاوة على ذلك، أنشأت صناعة الدفاع الروسية ترسانة من صواريخ كروز البحرية من الدرجة الأولى: بدءًا من صواريخ "كاليبر" بعيدة المدى وحتى صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.ولم يتم الكشف عن خصائص الإصدار الجديد من "بوريي". يعتقد أنها نظيرة الغواصات النووية الأمريكية من طراز "أوهايو"، وستكون قادرة على حمل أكثر من مائة صاروخ كروز.سلاح روسي يناور بسرعة المدرعات ويضرب بقوة المدافع والدبابات
https://sputnikarabic.ae/20240116/غواصة-روسية-تنفذ-مهمة-في-أعماق-سحيقة-من-بحر-اليابان-1085029868.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101486/82/1014868230_0:0:1803:1352_1920x0_80_0_0_5b2f3e75e62ff114ce96a219e5274736.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: غواصة روسية قد تصبح الأكثر خطورة بسبب تزويدها بسلاح فريد

10:29 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 10:49 GMT 26.01.2024)
© Sputnik . Jurij Kaver / الانتقال إلى بنك الصورغواصة روسية
غواصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© Sputnik . Jurij Kaver
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت مجلة أمريكية متخصصة بالشؤون العسكرية أن روسيا ستمتلك أقوى غواصة في حال تحويل الغواصات حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "بوريي" إلى حاملات صواريخ كروز.
واعتبرت صحيفة "ناشيونال إنتريست" أن الجمع بين القوة الضاربة لهذه الأسلحة وقدرات التخفي سيجعل هذه الغواصات الجديدة أخطر الغواصات الروسية.
دخلت أول غواصة نووية من طراز "بوريي" خدمة البحرية الروسية في عام 2013. تتميز الغواصات من هذه الفئة بديناميكية هيدروديناميكية جيدة للبدن (خاصة إصدار "بوريي-إم"، بدءًا من الغواصة الرابعة من السلسلة)، فضلاً عن الدفع النفاث المائي. كما أنه يقلل من مستويات الضوضاء ويحسن قدرة الغواصة على المناورة في المياه الضحلة.

كان التسلح الرئيسي لسلسلة "بوريي" هو صواريخ "بولافا" الباليستية - وهو سلاح انتقامي في الحرب العالمية الثالثة. ومع ذلك، فإن خصائص الغواصة جيدة جدًا لدرجة أنه سيكون من الخطأ انتظار حدوث اصطدام نووي لاستخدامها. وهكذا ولدت فكرة إنشاء النسخة الهجومية "بوريي-كي" للنزاعات المسلحة التقليدية، والتي تحدثت وسائل الإعلام عنها قبل عدة سنوات.

مراسم الاحتفال بيوم البحيرة الروسية في سان بطرسبورغ، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
غواصة روسية تنفذ مهمة في أعماق سحيقة من بحر اليابان
16 يناير, 05:48 GMT
الصواريخ الروسية المضادة للطائرات المسيرة في روسيا تدخل قريبا للخدمة
علاوة على ذلك، أنشأت صناعة الدفاع الروسية ترسانة من صواريخ كروز البحرية من الدرجة الأولى: بدءًا من صواريخ "كاليبر" بعيدة المدى وحتى صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.
© Sputnikغواصة "أوليانوفسك"
غواصة أوليانوفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
غواصة "أوليانوفسك"
© Sputnik
ولم يتم الكشف عن خصائص الإصدار الجديد من "بوريي". يعتقد أنها نظيرة الغواصات النووية الأمريكية من طراز "أوهايو"، وستكون قادرة على حمل أكثر من مائة صاروخ كروز.
سلاح روسي يناور بسرعة المدرعات ويضرب بقوة المدافع والدبابات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. العالم يترقب حكم العدل الدولية بشأن إسرائيل.. صور وفيديو10:16 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала