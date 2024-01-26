https://sputnikarabic.ae/20240126/مدير-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-يدرب-عناصر-أوكرانية-لتنفيذ-استفزازات-ضد-المحطات-النووية-1085422401.html

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يدرب عناصر أوكرانية لتنفيذ استفزازات ضد المحطات النووية

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يدرب عناصر أوكرانية لتنفيذ استفزازات ضد المحطات النووية

أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، إعداد أجهزة المخابرات الغربية وفي المقام الأول جهاز الاستخبارات البريطاني "إم أي 6"... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T01:47+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يمكنني أن أعطي أمثلة متى قامت أجهزة المخابرات الغربية، وفي المقام الأول جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 6" بتدريب مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية التي ينخرط في خططها تنفيذ استفزازات ضد محطات الطاقة النووية في روسيا".وفي عام 2023، تم الإعلان عن تحييد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية التي كانت تستهدف بعض محطات الطاقة النووية في روسيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240125/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-هناك-احتمال-أن-يقوم-الغرب-باستفزازات-جديدة-ضد-روسيا-1085387223.html

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