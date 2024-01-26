https://sputnikarabic.ae/20240126/مدير-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-يفكر-في-إحداث-ثورة-في-روسيا-لكنه-لن-ينجح-1085422530.html

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يفكر في إحداث ثورة في روسيا.. لكنه لن ينجح

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يفكر في إحداث ثورة في روسيا.. لكنه لن ينجح

صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، أن الغرب، وإيماناً منه بقدراته على تنفيذ الانقلابات في مختلف البلدان لتحقيق مصالحه... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T02:16+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أستطيع أن أقول وبكل ثقة أن مجتمع الاستخبارات الغربي، وخاصة الأمريكي، يؤمن بصدق بقدرة تكنولوجيته على الإطاحة بما يسمى بالأنظمة غير المرغوب فيها".وتابع، قائلاً: "في الحقيقة لا بد من الإشادة، فهم مسؤولين عن مأساة ما يسمى بـ "الربيع العربي" وفوضاه، وآلاف وآلاف القتلى والدمار".وشدد على أن "الدول الغربية، وفي طليعتها الولايات المتحدة، مسؤولة عن مأساة "الميدان الأوروبي" في أوكرانيا، والتي لا يزال العالم يتعامل مع تبعات عواقبها حتى يومنا هذا".وأضاف مدير جهاز المخابرات الخارجية أن الغرب وعلى خلفية هذه "الدوخة من النجاح" اعتقد أن بإمكانه التعامل مع روسيا بنفس الطريقة، لافتا إلى أنه "بالطبع إي من هذا لم يحدث ولن ينجح".

https://sputnikarabic.ae/20240126/مدير-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-يدرب-عناصر-أوكرانية-لتنفيذ-استفزازات-ضد-المحطات-النووية-1085422401.html

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