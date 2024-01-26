https://sputnikarabic.ae/20240126/مروحية-المريخ-تلقي-تحية-الوداع-الأخيرة-لأمها-على-المريخ-صور-وفيديو----1085427881.html

مروحية المريخ تلقي تحية الوداع الأخيرة "لأمها" بعد "قفزة خاطئة"... صور وفيديو

مروحية المريخ تلقي تحية الوداع الأخيرة "لأمها" بعد "قفزة خاطئة"... صور وفيديو

نفذت مروحية " إنجينويتي" (Ingenuity) التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" آخر رحلة لها على المريخ، لتنهي بذلك مهمتها التاريخية على الكوكب الأحمر. 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T09:00+0000

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وأعلنت "ناسا" أن "إنجينويتي"، وهو أول روبوت طائر على الإطلاق يجوب سماء عالم بعيد عن أرضنا، قد تعرض لأضرار في الشفرة الدوارة خلال قفزته الأخيرة و"لم يعد قادرا على الطيران".وتابع نيلسون"من خلال مهمات مثل إنجينويتي، تمهد ناسا الطريق لرحلات مستقبلية في نظامنا الشمسي واستكشاف بشري أكثر ذكاءً وأمانًا إلى المريخ وما بعده".وكانت مهمة المروحية التي يبلغ وزنها 4 أرطال (1.8 كغ) إثبات أن الطيران ممكن بالفعل على المريخ على الرغم من الغلاف الجوي الخفيف (الرقيق) للكوكب.رصد انفجار غريب ونادر على الشمس... فيديووبحسب موقع "سبيس" المتخصص بأخبار الفضاء، على الرغم من أن المهمة الرئيسية للمروحية الصغيرة كانت تهدف إلى أن تستمر 30 يومًا فقط، إلا أنها استمرت بالعمل على سطح المريخ لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.وحلقة المروحية لمدة 129 دقيقة تقريبًا خلال 72 رحلة إلى الكوكب الأحمر، وغطت حوالي 11 ميلًا (17.7 كيلومترا) من أرض المريخ.اكتشاف علامة على اقتراب "نهاية العالم" في مدينة بريطانية والسلطات تستنفر... صور

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