https://sputnikarabic.ae/20240127/إعلام-الجنرالات-الغربيون-والأوكرانيون-يخشون-من-تفوق-الصناعة-العسكرية-الروسية---1085476383.html
إعلام: الجنرالات الغربيون والأوكرانيون يخشون من تفوق الصناعة العسكرية الروسية
إعلام: الجنرالات الغربيون والأوكرانيون يخشون من تفوق الصناعة العسكرية الروسية
أفادت صحيفة بريطانية في مقال، اليوم السبت، بأن روسيا متقدمة على الدول الغربية من حيث إنتاج الأسلحة، الأمر الذي يسبب القلق بين الجنرالات الأوكرانيين والغربيين. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T13:42+0000
2024-01-27T13:42+0000
2024-01-27T13:42+0000
فلاديمير بوتين
العالم
الصناعات العسكرية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1c/1075233454_0:36:3073:1764_1920x0_80_0_0_cad7767e83cd324a6763b6e044a0eb67.jpg
وأوضحت الصحيفة في مقالها: "إن تعبئة الصناعة العسكرية، والتي كما يأمل فلاديمير بوتين، وكما يخشى الجنرالات الغربيون والأوكرانيون، يمكن أن تقلب مسار العمل العسكري لصالح روسيا".وأشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن إجمالي مؤشرات صناعات الغرب العسكرية بالكاد يمكن مقارنتها بنجاحات المجمع الصناعي العسكري الروسي، إذ يحذر الخبراء العسكريون من أنه بمرور الوقت، قد يمنح هذا موسكو ميزة كبيرة للفوز في أوكرانيا.وأكدت الصحيفة أنه بالرغم من أن خطورة المشكلة معترف بها لدى دول الغرب، إلا أن حكوماتهم ببساطة لا تستطيع مواكبة مثل هذه الوتيرة.وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن الصناعات الدفاعية الروسية زادت بشكل كبير من إنتاج الأسلحة والذخائر.وقال شويغو ملخصًا نتائج توريد الأسلحة والمعدات العسكرية وبناء مرافق البنية التحتية، في عام 2023: "لقد تمكنا من زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة الرئيسية المطلوبة بشكل كبير، وقد تم تسهيل ذلك على وجه الخصوص من خلال توسيع وتحديث القدرات الإنتاجية، فضلًا عن زيادة إنتاجية العمل".وأوضح أن هذه النتيجة تحققت بفضل العمل الفعال لوزارة الدفاع الروسية ومؤسسات الصناعة الدفاعية، إذ قامت العديد من الشركات بتشكيل ورش عمل وخطوط إنتاج ومناطق جديدة مجهزة بمعدات عالية التقنية لتحقيق هذه النتيجة.
https://sputnikarabic.ae/20240127/الولايات-المتحدة-تعرض-مساعدة-مالية-لليونان-مقابل-أسلحة-لأوكرانيا-1085474013.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1c/1075233454_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_ed6a5fe3a926088fa80577c6e9d98d20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, العالم, الصناعات العسكرية, أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين, العالم, الصناعات العسكرية, أخبار أوكرانيا
إعلام: الجنرالات الغربيون والأوكرانيون يخشون من تفوق الصناعة العسكرية الروسية
أفادت صحيفة بريطانية في مقال، اليوم السبت، بأن روسيا متقدمة على الدول الغربية من حيث إنتاج الأسلحة، الأمر الذي يسبب القلق بين الجنرالات الأوكرانيين والغربيين.
وأوضحت الصحيفة في مقالها: "إن تعبئة الصناعة العسكرية، والتي كما يأمل فلاديمير بوتين، وكما يخشى الجنرالات الغربيون والأوكرانيون، يمكن أن تقلب مسار العمل العسكري لصالح روسيا".
وأشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن إجمالي مؤشرات صناعات الغرب العسكرية بالكاد يمكن مقارنتها بنجاحات المجمع الصناعي العسكري الروسي، إذ يحذر الخبراء العسكريون من أنه بمرور الوقت، قد يمنح هذا موسكو ميزة كبيرة للفوز في أوكرانيا.
وأفاد أحد المطلعين على شؤون الدفاع البريطانية للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته:" هذا مجرد جنون"، مضيفًا أن الحواجز المؤسسية على الصناعات العسكرية لا تزال موجودة في أوروبا والولايات المتحدة، التي تمنع التوسع في إنتاج الأسلحة.
وأكدت الصحيفة أنه بالرغم من أن خطورة المشكلة معترف بها لدى دول الغرب، إلا أن حكوماتهم ببساطة لا تستطيع مواكبة مثل هذه الوتيرة.
وقال شويغو ملخصًا نتائج توريد الأسلحة والمعدات العسكرية وبناء مرافق البنية التحتية، في عام 2023: "لقد تمكنا من زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة الرئيسية المطلوبة بشكل كبير، وقد تم تسهيل ذلك على وجه الخصوص من خلال توسيع وتحديث القدرات الإنتاجية، فضلًا عن زيادة إنتاجية العمل".
وأوضح أن هذه النتيجة تحققت بفضل العمل الفعال لوزارة الدفاع الروسية ومؤسسات الصناعة الدفاعية، إذ قامت العديد من الشركات بتشكيل ورش عمل وخطوط إنتاج ومناطق جديدة مجهزة بمعدات عالية التقنية لتحقيق هذه النتيجة.