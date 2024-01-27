https://sputnikarabic.ae/20240127/الحكومة-العراقية-متخصصون-عسكریون-سيتولون-إنھاء-مھمة-التحالف-الدولي-1085474263.html

الحكومة العراقية: متخصصون عسكریون سيتولون إنھاء مھمة التحالف الدولي

الحكومة العراقية: متخصصون عسكریون سيتولون إنھاء مھمة التحالف الدولي

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، "تفاصيل اجتماع اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمراجعة مھمة التحالف... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T13:35+0000

2024-01-27T13:35+0000

2024-01-27T13:35+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079717834_0:422:960:962_1920x0_80_0_0_ecb2aa58db1230aa5ac41a8dad2927e3.jpg

وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، إن "متخصصين عسكریين سيتولون إنھاء مھمة التحالف الدولي ضد داعش، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار إلى أنه "ستبدأ بعد ھذا الاجتماع أعمال اللجنة العسكریة العلیا (HMC) على مستوى ثلاثة مجامیع عمل هي: (مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش) و(المتطلبات العملیاتیة والظرفیة) و(تعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنیة العراقیة)".وثمّن السوداني "دور التحالف الدولي بما قدمه من مساعدة للعراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية"، معربًا "عن رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات ثنائية مع جميع دول التحالف"، وفقا للبيان.كما رحّب السوداني "بھذا الاتفاق، الذي هو ثمرة عام من الحوار المشترك وتبادل اللقاءات، كما يُعد جزءاً من وفاء الحكومة بتأدیة برنامجها الحكومي، والتعھدات التي التزمت بھا أمام الشعب"، مؤكدًاً "رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات شاملة، على أسس التعاون والصداقة الدولية، مع الدول الأعضاء في التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية".وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له في وقت سابق اليوم، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في البلاد.ويضم التحالف 86 عضوا، يحتفظ بعضهم بوجود عسكري في العراق، كما تضم ​​الولايات المتحدة سوريا إلى منطقة مسؤوليتها، حيث يوجد، بحسب بعض المصادر، نحو 900 جندي أمريكي، ولم يعلّق البنتاغون على الشائعات بشأن إمكانية انسحابهم.

https://sputnikarabic.ae/20240118/العراق-يؤكد-أن-الأوضاع-مؤهلة-لإنهاء-دور-التحالف-الدولي-على-أراضيه-1085136351.html

https://sputnikarabic.ae/20240110/بغداد-تبلغ-واشنطن-بضرورة-بدء-التفاوض-على-جدول-زمني-لانسحاب-قوات-التحالف-من-العراق-1084850406.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي