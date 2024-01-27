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السلطات المصرية تضبط شبكة فساد ضخمة في وزارة الري
السلطات المصرية تضبط شبكة فساد ضخمة في وزارة الري
تمكنت السلطات الأمنية المصرية من إلقاء القبض على شبكة فساد ضخمة مكونة من مسؤولين في وزارة الموارد المائية والري. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T11:02+0000
2024-01-27T11:02+0000
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وقالت قناة "العربية" إن المتهمين حصلوا على رشاوى عبارة عن ملايين الجنيهات وڨيلا، مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات عاملة في مشروع تأهيل الترع والمصارف المائية.وأمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم تلقي وتقديم رشاوى مالية، فيما أظهرت التحقيقات أن أحد المتهمين وهو رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية شمال القاهرة حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.وأثبتت محادثات هاتفية وتصوير لقاءات أن المتهم تحصل على خمس دفعات شهرية من الرشوة كان أولها في مطلع فبراير/ شباط 2023، كما حصل مسؤولون آخرون على رشاوى لإنجاز ذلك الغرض لأصحاب تلك الشركات تقاضوها على 6 دفعات شهرية بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وسجلت الأجهزة الرقابية المصرية محادثة كشفت عن طلب أحد المتورطين ڨيلا سكنية بمنتجع "جولف بورتو مارينا" في الساحل الشمالي على سبيل الرشوة، أما المتهم الثامن وهو مقدم الرشوة كان قد سدد مبلغ 1.3 مليون جنيه ثمنا لأثاث خاص بالڨيلا كجزء من الرشوة.وأفادت نتائج التحريات بأن أحد المسؤولين المتهمين حصل على مبالغ من قيمة الرشوة خلال لقاءات جمعتهما في مقر عمل مسؤول الوزارة في مكتبه، فيما قررت السلطات إحالة المسؤولين وأصحاب الشركات المتهمين وعددهم 12 إلى محكمة الجنايات.
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https://sputnikarabic.ae/20231216/قيس-سعيد-نواجه-مكائد-لكننا-سنواصل-الحرب-على-الفساد-1084186532.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

السلطات المصرية تضبط شبكة فساد ضخمة في وزارة الري

11:02 GMT 27.01.2024
© AFP 2023 / STRINGERأحد أفراد الشرطة المصرية يقف في ميدان التحرير وسط القاهرة- 25 يناير 2017
أحد أفراد الشرطة المصرية يقف في ميدان التحرير وسط القاهرة- 25 يناير 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© AFP 2023 / STRINGER
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تمكنت السلطات الأمنية المصرية من إلقاء القبض على شبكة فساد ضخمة مكونة من مسؤولين في وزارة الموارد المائية والري.
وقالت قناة "العربية" إن المتهمين حصلوا على رشاوى عبارة عن ملايين الجنيهات وڨيلا، مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات عاملة في مشروع تأهيل الترع والمصارف المائية.
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في كلمته بفعاليات ‏اليوم العالمي لمكافحة الفساد، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي: حكومة الدبيبة تمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري
9 ديسمبر 2023, 15:00 GMT
وأمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم تلقي وتقديم رشاوى مالية، فيما أظهرت التحقيقات أن أحد المتهمين وهو رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية شمال القاهرة حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.
وأثبتت محادثات هاتفية وتصوير لقاءات أن المتهم تحصل على خمس دفعات شهرية من الرشوة كان أولها في مطلع فبراير/ شباط 2023، كما حصل مسؤولون آخرون على رشاوى لإنجاز ذلك الغرض لأصحاب تلك الشركات تقاضوها على 6 دفعات شهرية بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
قيس سعيد: نواجه مكائد لكننا سنواصل الحرب على الفساد
16 ديسمبر 2023, 17:30 GMT
وسجلت الأجهزة الرقابية المصرية محادثة كشفت عن طلب أحد المتورطين ڨيلا سكنية بمنتجع "جولف بورتو مارينا" في الساحل الشمالي على سبيل الرشوة، أما المتهم الثامن وهو مقدم الرشوة كان قد سدد مبلغ 1.3 مليون جنيه ثمنا لأثاث خاص بالڨيلا كجزء من الرشوة.
وأفادت نتائج التحريات بأن أحد المسؤولين المتهمين حصل على مبالغ من قيمة الرشوة خلال لقاءات جمعتهما في مقر عمل مسؤول الوزارة في مكتبه، فيما قررت السلطات إحالة المسؤولين وأصحاب الشركات المتهمين وعددهم 12 إلى محكمة الجنايات.
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