https://sputnikarabic.ae/20240127/العدل-الدولية-تأمر-إسرائيل-باتخاذ-إجراءات-لمنع-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1085478146.html

العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة

العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية في غزة، والاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا "فوريا" لقرار محكمة العدل... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T15:04+0000

2024-01-27T15:04+0000

2024-01-27T15:04+0000

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"العدل الدولية" تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة "العدل الدولية" تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة

موسكو تؤكد أن المساعدات الألمانية لكييف جاءت بعد ضغوط أمريكية، و"أنصار الله" تؤكد أن عسكرة البحر الأحمر ستقطع الإمدادات البحرية عن أمريكا وبريطانيا، ورئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تصاعد الاضطرابات الاقتصادية بالعالم.محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية في غزةأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.في هذا السياق، قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن نجاح المرافعة وقرار محكمة العدل الدولية اتخاذ التدابير المؤقتة هي انكشاف لدولة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، وصفعة قانونية للفكر الصهيوني، معتبرا أن هذه الدعوى ترسيخ لقيادة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.واعتبر أن التدابير المؤقتة التي اتخذت اليوم من قبل محكمة العدل الدولية الغرض منها حفظ حقوق الأطراف، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يفاقم النزاع أو يتسبب في وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه.وأوضح أنه من بين النقاط المهمة في القرار النص على اتخاذ التدابير لمنع الإبادة وهي التي بدورها تؤدي إلى وقف الحرب، لافتا إلى أن هذه التدابير العاجلة هي عملية احترازية يتعين على إسرائيل الأخذ بها.الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا "فوريا" لقرار محكمة العدل الدولية وواشنطن لا ترى أي علامات لـ "إبادة جماعية" في غزةأكد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، أنه يتوقع تنفيذا "كاملا وفوريا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن "تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة".وجاء في بيان مشترك لمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية، أن "قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وأن عليها الالتزام بها".يأتي ذلك فيما، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي بأن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر على أن أفراد الجيش الإسرائيلي ارتكبوا جرائم حرب متعمدة في قطاع غزة.إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتسق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأضاف أنه "فيما يبدو أن الجناح الذي كان ينادي بوقف الحرب في الاتحاد الأوروبي نجح في اقناع الأطراف الأخرى بأنه ينبغي على إسرائيل وقف الحرب".موسكو تؤكد أن المساعدات الألمانية لكييف جاءت بعد ضغوط أمريكيةصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، بأن موافقة برلين على تقديم مساعدات بقيمة 7 مليارات يورو لكييف، تشير إلى أن الولايات المتحدة تجبر التابعين لها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تقديم المزيد من المساعدات.وأشارت زاخاروفا، استنادًا إلى معطيات إعلامية، إلى أن برلين "تطالب باستمرار أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حذوها".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وأوضح أن واشنطن تستهدف ألمانيا نظرا لقدرتها الاقتصادية في ظل المشاكل الاقتصادية التي تمر بالحكومات الأوروبية، خاصة التي تحاول الخروج من الفلك الأمريكي."أنصار الله" تؤكد أن عسكرة البحر الأحمر ستقطع الإمدادات البحرية عن أمريكا وبريطانياقال نائب المتحدث العسكري لقوات أنصار الله الحوثيين في صنعاء العميد عزيز راشد إن العمل العدائي الأمريكي البريطاني ضدهم في اليمن، هو بسبب وقوفهم مع فلسطين وغزة.أكد في تصريحات لقناة الجزيرة، أن عسكرة البحر الأحمر ستؤدي إلى أزمة كبيرة، وقد تؤدي إلى قطع الإمدادات البحرية عن الأمريكيين والبريطانيين.وأشار إلى أنه في حال تصاعد المواجهة في البحر الأحمر قد يؤدي ذلك إلى إغلاقه، ومن المتوقع أن يتجه أنصار الله إلى ضرب ناقلات النفط المتجهة إلى أوروبا وأمريكا، على حد قوله.وأضاف أن رد أنصار الله على السفن الأمريكية والبريطانية مبني على عدوانهما ضد اليمن، لافتا إلى أن حرية الملاحة الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر مرهونة بمدى تصعيد البلدين عدوانهما على اليمن.رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تصاعد الاضطرابات الاقتصادية بالعالمحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الجمعة، من أن انعدام الاستقرار الجيو-اقتصادي بات هو المعطى الجديد في العلاقات الدولية، متوقعة أن تستمر هذه التوترات في التصاعد.وقالت المسؤولة الأوروبية -خلال مؤتمر حول المناخ في هامبورغ بألمانيا- إن "2024 ستكون سنة حاسمة، مشيرة إلى تزايد التوترات الاقتصادية مجددا، من البحر الأحمر إلى مضيق تايوان".وأضافت أن "هذا يعني أيضا انقطاعات أكثر تواترا في شبكات الإمداد وتقلبات كبرى في أسواق الطاقة"، وتابعت أن "المنافسة الدولية تتكثف وأن هذا هو المعطى الجديد، ويجب التكيف معه".وأضاف إن الإشكالية الأخرى المستدامة على المستوى العالمي، هي التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فقط ربما يكبد العالم نحو -1 % من معدلات النمو الاقتصادي، منوها إلى أن العالم تكبد في العامين الماضيين مليارات الدولارات بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

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