العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة
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محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية في غزة، والاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا "فوريا" لقرار محكمة العدل الدولية، وواشنطن لا ترى أي علامات لـ "إبادة جماعية" في غزة.
موسكو تؤكد أن المساعدات الألمانية لكييف جاءت بعد ضغوط أمريكية، و"أنصار الله" تؤكد أن عسكرة البحر الأحمر ستقطع الإمدادات البحرية عن أمريكا وبريطانيا، ورئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تصاعد الاضطرابات الاقتصادية بالعالم.
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية في غزة
أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.
وقالت المحكمة، إن "على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن فلسطين تدعو جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
في هذا السياق، قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن نجاح المرافعة وقرار محكمة العدل الدولية اتخاذ التدابير المؤقتة هي انكشاف لدولة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، وصفعة قانونية للفكر الصهيوني، معتبرا أن هذه الدعوى ترسيخ لقيادة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر أن التدابير المؤقتة التي اتخذت اليوم من قبل محكمة العدل الدولية الغرض منها حفظ حقوق الأطراف، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يفاقم النزاع أو يتسبب في وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية أسامة شعث، إن "قرار محكمة العدل مهم ويجب أن يبني عليه، مؤكدا أن القرار وضع إسرائيل على مقصلة القانون الدولي.
وأوضح أنه من بين النقاط المهمة في القرار النص على اتخاذ التدابير لمنع الإبادة وهي التي بدورها تؤدي إلى وقف الحرب، لافتا إلى أن هذه التدابير العاجلة هي عملية احترازية يتعين على إسرائيل الأخذ بها.
وقال أن "المحكمة ربما أرادت بهذا القرار أن تترك الباب مفتوحا للأطراف لشحذ الهمم للتفاوض على وقف إطلاق النار"، على حد قوله.
الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا "فوريا" لقرار محكمة العدل الدولية وواشنطن لا ترى أي علامات لـ "إبادة جماعية" في غزة
أكد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، أنه يتوقع تنفيذا "كاملا وفوريا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن "تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة".
وجاء في بيان مشترك لمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية، أن "قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وأن عليها الالتزام بها".
يأتي ذلك فيما، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي بأن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر على أن أفراد الجيش الإسرائيلي ارتكبوا جرائم حرب متعمدة في قطاع غزة.
إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتسق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن "اعلان الاتحاد الأوروبي بأنه يتوقع تنفيذا فوريا لقرار محكمة العدل هو موقف سياسي ورمزي. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من الانقسام حول هذه الحرب.
وأضاف أنه "فيما يبدو أن الجناح الذي كان ينادي بوقف الحرب في الاتحاد الأوروبي نجح في اقناع الأطراف الأخرى بأنه ينبغي على إسرائيل وقف الحرب".
لكنه أكد أن "هذا لا يمسح وصمة العار التي لحقت بأوروبا ودولها المحورية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في فلسطين وقطاع غزة تحديدا".
موسكو تؤكد أن المساعدات الألمانية لكييف جاءت بعد ضغوط أمريكية
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، بأن موافقة برلين على تقديم مساعدات بقيمة 7 مليارات يورو لكييف، تشير إلى أن الولايات المتحدة تجبر التابعين لها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تقديم المزيد من المساعدات.
وأشارت زاخاروفا، استنادًا إلى معطيات إعلامية، إلى أن برلين "تطالب باستمرار أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حذوها".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي، حامد الصراف، إن الخطوة الألمانية بتقديم سبعة مليارات يورو لأوكرانيا تحمل دلالات تتعلق بالضغوط الأمريكية على شركائها في حلف الناتو القادرين على دفع الأموال إلى كييف.
وأوضح أن واشنطن تستهدف ألمانيا نظرا لقدرتها الاقتصادية في ظل المشاكل الاقتصادية التي تمر بالحكومات الأوروبية، خاصة التي تحاول الخروج من الفلك الأمريكي.
"أنصار الله" تؤكد أن عسكرة البحر الأحمر ستقطع الإمدادات البحرية عن أمريكا وبريطانيا
قال نائب المتحدث العسكري لقوات أنصار الله الحوثيين في صنعاء العميد عزيز راشد إن العمل العدائي الأمريكي البريطاني ضدهم في اليمن، هو بسبب وقوفهم مع فلسطين وغزة.
أكد في تصريحات لقناة الجزيرة، أن عسكرة البحر الأحمر ستؤدي إلى أزمة كبيرة، وقد تؤدي إلى قطع الإمدادات البحرية عن الأمريكيين والبريطانيين.
وأشار إلى أنه في حال تصاعد المواجهة في البحر الأحمر قد يؤدي ذلك إلى إغلاقه، ومن المتوقع أن يتجه أنصار الله إلى ضرب ناقلات النفط المتجهة إلى أوروبا وأمريكا، على حد قوله.
في هذا الإطار، قال الكاتب الصحفي اليمني، يحيى محمد الشرفي، إن تهديدات أنصار الله جدية، وانطلقت منذ بدء التهديد الأمريكي البريطاني بشن الحرب لمنع اليمن من مواصلة استمرار فرض حظره على الملاحة البحرية الإسرائيلية.
وأضاف أن رد أنصار الله على السفن الأمريكية والبريطانية مبني على عدوانهما ضد اليمن، لافتا إلى أن حرية الملاحة الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر مرهونة بمدى تصعيد البلدين عدوانهما على اليمن.
رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تصاعد الاضطرابات الاقتصادية بالعالم
حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الجمعة، من أن انعدام الاستقرار الجيو-اقتصادي بات هو المعطى الجديد في العلاقات الدولية، متوقعة أن تستمر هذه التوترات في التصاعد.
وقالت المسؤولة الأوروبية -خلال مؤتمر حول المناخ في هامبورغ بألمانيا- إن "2024 ستكون سنة حاسمة، مشيرة إلى تزايد التوترات الاقتصادية مجددا، من البحر الأحمر إلى مضيق تايوان".
وأضافت أن "هذا يعني أيضا انقطاعات أكثر تواترا في شبكات الإمداد وتقلبات كبرى في أسواق الطاقة"، وتابعت أن "المنافسة الدولية تتكثف وأن هذا هو المعطى الجديد، ويجب التكيف معه".
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، إن استمرار التصعيد في البحر الأحمر، خصوصا بالقرب من مضيق باب المندب، سوف ينتج عنه ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، ما سينتج عنه ارتفاع معدل التضخم عالميا كما حدث عام 2021.
وأضاف إن الإشكالية الأخرى المستدامة على المستوى العالمي، هي التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فقط ربما يكبد العالم نحو -1 % من معدلات النمو الاقتصادي، منوها إلى أن العالم تكبد في العامين الماضيين مليارات الدولارات بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.