https://sputnikarabic.ae/20240127/بايدن-يبحث-مع-السيسي-وأمير-قطر-جهود-التوصل-إلى-هدنة-في-غزة-1085462810.html

بايدن يبحث مع السيسي وأمير قطر جهود التوصل إلى هدنة في غزة

بايدن يبحث مع السيسي وأمير قطر جهود التوصل إلى هدنة في غزة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا منفصلا بكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث جهود... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقال البيت الأبيض في بيان، مساء أمس الجمعة: "بايدن وأمير قطر أكدا أن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هو أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المحتاجين إليها من المدنيين في جميع أنحاء غزة".وفي بيان منفصل، ذكر البيت الأبيض أن بايدن أجرى أيضا اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث ناقشا الحرب المستمرة في غزة.وخلال المحادثة، أكد الجانبان أنه يجب الآن بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس مع وقف إنساني طويل الأمد للقتال.كما بحثا تكثيف الجهود لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.وبحسب ما أفاد البيت الأبيض، اتفق بايدن مع أمير قطر والرئيس المصري على مواصلة تنسيقهم الوثيق لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وتهيئة الظروف لسلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية وتوفير الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

https://sputnikarabic.ae/20240126/البيت-الأبيض-لا-نستطيع-تأكيد-أن-بايدن-ضغط-على-نتنياهو-لتقليص-العمليات-العسكرية-في-غزة-1085459713.html

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