https://sputnikarabic.ae/20240127/بايدن-يبحث-مع-السيسي-وأمير-قطر-جهود-التوصل-إلى-هدنة-في-غزة-1085462810.html
بايدن يبحث مع السيسي وأمير قطر جهود التوصل إلى هدنة في غزة
بايدن يبحث مع السيسي وأمير قطر جهود التوصل إلى هدنة في غزة
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا منفصلا بكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث جهود... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T07:02+0000
2024-01-27T07:02+0000
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وقال البيت الأبيض في بيان، مساء أمس الجمعة: "بايدن وأمير قطر أكدا أن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هو أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المحتاجين إليها من المدنيين في جميع أنحاء غزة".وفي بيان منفصل، ذكر البيت الأبيض أن بايدن أجرى أيضا اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث ناقشا الحرب المستمرة في غزة.وخلال المحادثة، أكد الجانبان أنه يجب الآن بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس مع وقف إنساني طويل الأمد للقتال.كما بحثا تكثيف الجهود لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.وبحسب ما أفاد البيت الأبيض، اتفق بايدن مع أمير قطر والرئيس المصري على مواصلة تنسيقهم الوثيق لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وتهيئة الظروف لسلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية وتوفير الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
https://sputnikarabic.ae/20240126/البيت-الأبيض-لا-نستطيع-تأكيد-أن-بايدن-ضغط-على-نتنياهو-لتقليص-العمليات-العسكرية-في-غزة-1085459713.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, قطر, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, قطر, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
بايدن يبحث مع السيسي وأمير قطر جهود التوصل إلى هدنة في غزة
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا منفصلا بكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة.
وقال
البيت الأبيض في بيان، مساء أمس الجمعة: "بايدن وأمير قطر أكدا أن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هو أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المحتاجين إليها من المدنيين في جميع أنحاء غزة".
وفي بيان منفصل، ذكر
البيت الأبيض أن بايدن أجرى أيضا اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث ناقشا الحرب المستمرة في غزة.
وخلال المحادثة، أكد الجانبان أنه يجب الآن بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس مع وقف إنساني طويل الأمد للقتال.
كما بحثا تكثيف الجهود لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة
.
وبحسب ما أفاد البيت الأبيض
، اتفق بايدن مع أمير قطر والرئيس المصري على مواصلة تنسيقهم الوثيق لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وتهيئة الظروف لسلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية وتوفير الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.