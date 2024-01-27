https://sputnikarabic.ae/20240127/برلمانية-ألمانية-حتى-جنرالات-أوكرانيا-لم-يعودوا-يؤمنون-بتحقيق-النصر-1085479042.html
برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصر
برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصر
صرحت السياسية الألمانية اليسارية سارة فاغنكنخت، متحدثة في المؤتمر الأول لحزب "اتحاد سارة فاغنكنخت للعقل والعدالة"، اليوم السبت، بأن إمداد الحكومة الألمانية... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T16:02+0000
2024-01-27T16:02+0000
2024-01-27T16:02+0000
أخبار ألمانيا
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78f8f210315eded937291e6a39396b57.jpg
وقالت فاغنكنخت، تعليقا على تصريحات الحكومة الألمانية بأن الجيش الأوكراني يسهم في حماية الحرية وقيم أوروبا: "يجب أن يستمر الأوكرانيون في المعاناة والموت من أجل حريتنا، وسنزودهم بالأسلحة حتى النصر، الأمر الذي لم يعد حتى الجنرالات الأوكرانيون يؤمنون به"، وفق تعبيرها.وأضافت أن "حرب النخبة الألمانية هي في الأساس عمل تجاري، فنحن نتحدث عن مجالات النفوذ وأوامر الدفاع وبيع الأسلحة"، متابعة:وأفادت صحيفة بريطانية في مقال، صباح اليوم السبت، بأن روسيا متقدمة على الدول الغربية من حيث إنتاج الأسلحة، الأمر الذي يسبب القلق بين الجنرالات الأوكرانيين والغربيين.وأوضحت الصحيفة في مقالها: "إن تعبئة الصناعة العسكرية، والتي كما يأمل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، وكما يخشى الجنرالات الغربيون والأوكرانيون، يمكن أن تقلب مسار العمل العسكري لصالح روسيا".وأشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن إجمالي مؤشرات صناعات الغرب العسكرية بالكاد يمكن مقارنتها بنجاحات المجمع الصناعي العسكري الروسي، إذ يحذر الخبراء العسكريون من أنه بمرور الوقت، قد يمنح هذا موسكو ميزة كبيرة للنصر في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240127/بوتين-ستجرى-تحقيقات-في-جرائم-النازيين-ضد-السوفييت-في-الحرب-العالمية-الثانية-1085478521.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303989_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdf29e15fc3c5ef77c5815ac7308196d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصر
صرحت السياسية الألمانية اليسارية سارة فاغنكنخت، متحدثة في المؤتمر الأول لحزب "اتحاد سارة فاغنكنخت للعقل والعدالة"، اليوم السبت، بأن إمداد الحكومة الألمانية بالأسلحة لأوكرانيا غير إنساني، والغرب لا يريد إنهاء الصراع، إذ أنه حتى الجنرالات الأوكرانيون لا يؤمنون بانتصار كييف.
وقالت فاغنكنخت، تعليقا على تصريحات الحكومة الألمانية بأن الجيش الأوكراني يسهم في حماية الحرية وقيم أوروبا: "يجب أن يستمر الأوكرانيون في المعاناة والموت من أجل حريتنا، وسنزودهم بالأسلحة حتى النصر، الأمر الذي لم يعد حتى الجنرالات الأوكرانيون يؤمنون به"، وفق تعبيرها.
وأضافت أن "حرب النخبة الألمانية هي في الأساس عمل تجاري، فنحن نتحدث عن مجالات النفوذ وأوامر الدفاع وبيع الأسلحة"، متابعة:
"في هذه الحالة، من المفروض أننا الجانب "الجيد"، وعندما تسافر وزيرة خارجيتنا أنالينا باربوك، حول العالم ملوحةً بإصبعها، معلنة الحرب على روسيا، فإنها تفعل ذلك باسم "السياسة النسوية الخارجية المبنية على القيم".
سارة فاغنكنخت
نائبة ألمانية يسارية
وأشارت فاغنكنخت في خطاب تم بثه على موقع "إس إس في" إلى ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، "وسيكون ممكنا إذا أردنا ذلك حقا".
وأفادت صحيفة بريطانية في مقال، صباح اليوم السبت، بأن روسيا متقدمة على الدول الغربية من حيث إنتاج الأسلحة
، الأمر الذي يسبب القلق بين الجنرالات الأوكرانيين والغربيين.
وأوضحت الصحيفة في مقالها: "إن تعبئة الصناعة العسكرية، والتي كما يأمل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، وكما يخشى الجنرالات الغربيون والأوكرانيون، يمكن أن تقلب مسار العمل العسكري لصالح روسيا".
وأشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن إجمالي مؤشرات صناعات الغرب العسكرية بالكاد يمكن مقارنتها بنجاحات المجمع الصناعي العسكري الروسي، إذ يحذر الخبراء العسكريون من أنه بمرور الوقت، قد يمنح هذا موسكو ميزة كبيرة للنصر في أوكرانيا.