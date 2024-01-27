https://sputnikarabic.ae/20240127/برلمانية-ألمانية-حتى-جنرالات-أوكرانيا-لم-يعودوا-يؤمنون-بتحقيق-النصر-1085479042.html

برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصر

برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصر

صرحت السياسية الألمانية اليسارية سارة فاغنكنخت، متحدثة في المؤتمر الأول لحزب "اتحاد سارة فاغنكنخت للعقل والعدالة"، اليوم السبت، بأن إمداد الحكومة الألمانية... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T16:02+0000

2024-01-27T16:02+0000

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وقالت فاغنكنخت، تعليقا على تصريحات الحكومة الألمانية بأن الجيش الأوكراني يسهم في حماية الحرية وقيم أوروبا: "يجب أن يستمر الأوكرانيون في المعاناة والموت من أجل حريتنا، وسنزودهم بالأسلحة حتى النصر، الأمر الذي لم يعد حتى الجنرالات الأوكرانيون يؤمنون به"، وفق تعبيرها.وأضافت أن "حرب النخبة الألمانية هي في الأساس عمل تجاري، فنحن نتحدث عن مجالات النفوذ وأوامر الدفاع وبيع الأسلحة"، متابعة:وأفادت صحيفة بريطانية في مقال، صباح اليوم السبت، بأن روسيا متقدمة على الدول الغربية من حيث إنتاج الأسلحة، الأمر الذي يسبب القلق بين الجنرالات الأوكرانيين والغربيين.وأوضحت الصحيفة في مقالها: "إن تعبئة الصناعة العسكرية، والتي كما يأمل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، وكما يخشى الجنرالات الغربيون والأوكرانيون، يمكن أن تقلب مسار العمل العسكري لصالح روسيا".وأشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن إجمالي مؤشرات صناعات الغرب العسكرية بالكاد يمكن مقارنتها بنجاحات المجمع الصناعي العسكري الروسي، إذ يحذر الخبراء العسكريون من أنه بمرور الوقت، قد يمنح هذا موسكو ميزة كبيرة للنصر في أوكرانيا.

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