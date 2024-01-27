https://sputnikarabic.ae/20240127/بن-غفير-يتخفى-من-أجل-فحص-محطة-الشرطة-في-يافا-صور-1085488541.html

بن غفير يتخفى من أجل فحص محطة الشرطة في يافا.. صور

بن غفير يتخفى من أجل فحص محطة الشرطة في يافا.. صور

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تخفى بهدف تقديم شكوى وفحص عمل الشرطة في بلاده. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T20:42+0000

2024-01-27T20:42+0000

2024-01-27T20:42+0000

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081859504_0:87:1019:660_1920x0_80_0_0_f25faa7aff510063ca0d8d7ef9dea453.jpg

ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، صورة لإيتمار بن غفير وهو يتخفى متنكرا حينما وصل إلى نقطة شرطة مدينة يافا بهدف تقديم شكوى وإجراء تفتيش على عمل الشرطة في المدينة.وأوضحت الصحيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي تسخر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد تنكره بهدف فحص عمل الشرطة في بلاده، وتساءلت "أي نوع من الرجال أنت بن غفير اليوم؟".وأصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في الثلاثين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعليماته لإدارة ترخيص الأسلحة النارية بإطلاق عملية طوارئ، تهدف إلى السماح لأكبر عدد ممكن من المستوطنين الإسرائيليين بتسليح أنفسهم.وأصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا أعلنت فيه أن خطة بن غفير ستدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة، وفيما يلي نقاطها الرئيسية:1. أي مواطن إسرائيلي يستوفي اختبارات حمل سلاح ناري خاص بهدف الدفاع عن النفس وخدمة القوات الأمنية، وليس لديه سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلا من المقابلة وجها لوجه، وسيحصل على إذن بحمل سلاح ناري في غضون أسبوع.2. أي مواطن إسرائيلي حصل على تصريح مشروط لشراء سلاح ناري ولم يقم بشراء سلاح ناري خلال عام 2023 وانتهت الرخصة المشروطة، سيتمكن الآن من شراء سلاح ناري دون الحاجة لتقديم طلب آخر، وسيطبق الإعفاء على نحو 4000 مواطن.3. أي مواطن قام بإيداع سلاحه خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب عدم أداء تدريب تنشيطي أو تدريب تجديدي، سيتمكن من استعادة سلاحه، وسيطبق الإعفاء على نحو 1800 مواطن.4. ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، سيتم إصدار تصاريح مشروطة لحمل السلاح الناري مع تصريح يسمح بشراء ما يصل إلى 100 رصاصة بدلاً من 50 اليوم.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231130/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يطلق-خطة-لتسليح-أكبر-عدد-من-المستوطنين-1083616357.html

https://sputnikarabic.ae/20240127/جنرال-إسرائيلي-سابق-علينا-احتلال-رفح-والسيطرة-على-محور-فيلادلفيا-1085483955.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة