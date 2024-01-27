https://sputnikarabic.ae/20240127/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1085461535.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T04:21+0000
2024-01-27T04:21+0000
2024-01-27T04:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
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رصد عسكري, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاً القديم أولاً
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، الجمعة، أن بعض البيروقراطيين في الولايات المتحدة يحاولون تحميل روسيا مسؤولية الهجوم الإرهابي على الطائرة "إيل-76"، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين المحليين يحاولون عدم ملاحظة التصرفات "الهمجية" لنظام كييف.