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https://sputnikarabic.ae/20240127/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-حزب-الله-يقصف-9-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-1085460534.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يقصف 9 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يقصف 9 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية
أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له، اليوم السبت، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T02:00+0000
2024-01-27T02:31+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله
طوفان الأقصى
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يقصف 9 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية

02:00 GMT 27.01.2024 (تم التحديث: 02:31 GMT 27.01.2024)
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أعلن حزب الله اللبناني في بيانٍ له، اليوم السبت، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وجاء في بيان حزب الله أن "‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تموضع وانتشار لجنود الجيش الإسرائيلي قرب المطلة، كما قاموا باستهداف أحد ‏المباني ‏في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة".
وأشار إلى أنهم "قصفوا تجمع ‏لجنود الجيش الإسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخي بركان، وتم إصابته ‏إصابة مباشرة، ‏واستهدفوا ثكنة ‌‏زرعيت بصاروخ بركان، ثم قاموا باستهداف الأجهزة الأمنية التجسسية ‏المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت، وقصفوا تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، و ثكنة ‌‏"معاليه غولان" بصواريخ "فلق 1" وحقّقوا فيها إصابات مباشرة، واستهدفوا تجمّعات وانتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في ثكنة "معاليه غولان" ومحيطها برشقة كبيرة من صواريخ ‏الكاتيوشا، ‏وتجمعاً ‏آخر في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة.".
كما أعلن حزب الله في بيان له عن مقتل 4 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان.
‏من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة بليدا، والهبارية، وكفرحمام، وراشيا الفخار، والخيام، بالإضافة لبلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط".
كما استهدف في القطاع الغربي بالمدفعية الثقيلة جبل البلاط، والضهيرة، وعلما الشعب، وبلدة الجبين، ويارين، وطير حرفا".
كما نشر حزب الله اللبناني فيديو يحتوي مشاهد من عملية أستهدافه قبة تجسسية في موقع جل العلام التابع للجيش الإسرائيلي بأسلحة صاروخية خاصة، وتم التصوير الصاروخ حتى لحظة الاصطدام.
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وتشهد حدود لبنان الجنوبية توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 62 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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