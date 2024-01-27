https://sputnikarabic.ae/20240127/دراسة-1-من-كل-3-رجال-في-بريطانيا-يتقبل-فكرة-تعدد-الزوجات-1085474961.html

دراسة: ثلث رجال بريطانيا يتقبلون فكرة تعدد الزوجات

دراسة: ثلث رجال بريطانيا يتقبلون فكرة تعدد الزوجات

كشفت دراسة جديدة من جامعة سوانسي أن 33% من الرجال في المملكة المتحدة منفتحون على فكرة تعدد الزوجات أو الشريكات على المدى الطويل، وعلى العكس من ذلك، أعربت 11%... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T13:08+0000

2024-01-27T13:08+0000

2024-01-27T13:13+0000

مجتمع

علوم

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ومن خلال دراسة نشرت في مجلة "ساينس تيك دايلي"، سأل الباحثون 393 رجلاً وامرأة في بريطانيا عن شعورهم تجاه العلاقة التي تشبه تعدد الزوجات (حيث يتزوج الرجل أكثر من امرأة).وأظهرت الدراسة، التي نشرت في أرشيف السلوك الجنسي، أن تسعة في المئة من الرجال قالوا إنهم سيتشاركون مع شريكة، في حين أبدى خمسة في المئة فقط من النساء اهتماما بمثل هذا الترتيب.في المقابل، تمارس بعض الثقافات حول العالم تاريخيًا وحاليًا تعدد الزوجات، حيث يمكن للرجل أن يتزوج عدة زوجات، وغالبًا ما تكون هذه الترتيبات متجذرة في سياقات ثقافية أو دينية أو تاريخية، وعلى سبيل المثال، لدى بعض المجتمعات في أفريقيا والشرق الأوسط تقاليد عريقة في تعدد الزوجات.وأضاف الدكتور توماس: "لقد حظي الالتزام بعدم الزواج الأحادي بالكثير من الاهتمام في الآونة الأخيرة، لإن هذه الأنواع من العلاقات ليست جديدة على الإطلاق. بينما يسعى معظمهم إلى علاقات أحادية الزواج، فقد انخرطت نسبة صغيرة من البشر في علاقات متعددة الشركاء عبر تاريخ البشرية".

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