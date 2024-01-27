https://sputnikarabic.ae/20240127/راجمات-غراد-الروسية-تستهدف-بضربات-ليلية-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1085463781.html

راجمات "غراد" الروسية تستهدف بضربات ليلية معاقل القوات الأوكرانية... فيديو

راجمات "غراد" الروسية تستهدف بضربات ليلية معاقل القوات الأوكرانية... فيديو

دمرت القوات الروسية ثلاثة معاقل للقوات الأوكرانية في المناطق التي كانت تتركز فيها المعدات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T07:48+0000

2024-01-27T07:48+0000

2024-01-27T07:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقدمت أطقم "غراد" مساهمتها نظرًا لتواجد عدد كبير من الطائرات المسيرة الأوكرانية، وغالبًا ما يتعين على الجنود الروس العمل ليلاً، مع مستوى رؤية منخفضة للطلقات النارية.كانت راجمة "غراد" موجودة في موقع الإطلاق، حيث قام القائد بإطفاء المصابيح الأمامية، وهذا إجراء أمني حتى لا تلاحظ القوات الأوكرانية المركبة القتالية، حيث يتم تجهيزها ووضعها في الموقع المطلوب مع المراقبة عن بعد، وذلك بعد ملاحظة نشاط متزايد من قبل القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.وقال قائد الطاقم الملقب بـ"أوكا": "خلال النهار تعمل طائرات FPV (المعززة بالواقع الافتراضي)، لذلك، نحاول عدم إظهار راجماتنا. نغادر ليلاً ونعمل بشكل رئيسي في الظلام حتى لا يكون ردا بإطلاق النار. العدو لا يرانا في الليل، لكن مشغلي الطائرات المسيرة لدينا يرون كل شيء"، وفقا لقناة "زفيزدا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.انفجار مدفع ذاتي الحركة بريطاني أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار... فيديو

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