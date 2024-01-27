https://sputnikarabic.ae/20240127/طبيبة-روسية-تحدد-جرعة-الكافيين-الموصى-بها-1085470041.html

طبيبة روسية تحدد جرعة الكافيين الموصى بها

طبيبة روسية تحدد جرعة الكافيين الموصى بها

أكدت الطبيبة المعالجة الروسية، آيسلو كاريموفا، أن الناس يتفاعلون مع الكافيين بطرق مختلفة. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T10:39+0000

2024-01-27T10:39+0000

2024-01-27T10:39+0000

مجتمع

الصحة

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وقالت كاريموفا في مقابلة مع موقع "خدمة الأخبار العامة": "عند شرب القهوة، يجب أن تتذكر قول الطبيب القديم باراسيلسوس أن كل شيء يمكن أن يصبح سمًا ودواء في الوقت نفسه، اعتمادًا على الجرعة. إذا كنت تشرب القهوة بكميات كبيرة، فقد تحدث تغييرات غير مرغوب فيها في عمل الجسم، تحت تأثير الجرعة العالية من الكافيين، التي يتلقاها، على سبيل المثال، تشنج الأوعية الدموية، والزيادات المفاجئة في الضغط، والصداع، والإثارة المفرطة، والتهيج.وحددت الطبيبة، الحد الأقصى لجرعة الكافيين النقي للبالغين - بما لا يزيد عن 200 ملليغرام في المرة الواحدة.وأوضحت: "الجرعة الموصى بها للكافيين النقي هي كما يلي: يوصى بأن لا يستهلك البالغون أكثر من 100-200 ملليغرام من الكافيين في المرة الواحدة. المعيار اليومي لا يزيد عن 400 ملليغرام. وفي المتوسط، يعادل هذا ما بين ثلاثة إلى خمسة فناجين يوميًا".وأضافت الطبيبة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يشربوا القهوة بحذر. كما يجب على الأمهات المرضعات والحوامل شرب المشروب فقط بعد استشارة الطبيب.وأشارت كاريموفا إلى أن الجسم قد يكون شديد الحساسية للكافيين. في هذه الحالة، حتى كمية صغيرة من القهوة يمكن أن تثير رد فعل والشعور بحالة سيئة.

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