عربي
القوات الروسية تحبط هجومين للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتكبده نحو 250 جنديا- عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240127/طبيبة-روسية-تحدد-جرعة-الكافيين-الموصى-بها-1085470041.html
طبيبة روسية تحدد جرعة الكافيين الموصى بها
طبيبة روسية تحدد جرعة الكافيين الموصى بها
أكدت الطبيبة المعالجة الروسية، آيسلو كاريموفا، أن الناس يتفاعلون مع الكافيين بطرق مختلفة. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T10:39+0000
2024-01-27T10:39+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1b/1085469895_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8f51bf3f1c8534f40e979d1a9c2f0481.jpg
وقالت كاريموفا في مقابلة مع موقع "خدمة الأخبار العامة": "عند شرب القهوة، يجب أن تتذكر قول الطبيب القديم باراسيلسوس أن كل شيء يمكن أن يصبح سمًا ودواء في الوقت نفسه، اعتمادًا على الجرعة. إذا كنت تشرب القهوة بكميات كبيرة، فقد تحدث تغييرات غير مرغوب فيها في عمل الجسم، تحت تأثير الجرعة العالية من الكافيين، التي يتلقاها، على سبيل المثال، تشنج الأوعية الدموية، والزيادات المفاجئة في الضغط، والصداع، والإثارة المفرطة، والتهيج.وحددت الطبيبة، الحد الأقصى لجرعة الكافيين النقي للبالغين - بما لا يزيد عن 200 ملليغرام في المرة الواحدة.وأوضحت: "الجرعة الموصى بها للكافيين النقي هي كما يلي: يوصى بأن لا يستهلك البالغون أكثر من 100-200 ملليغرام من الكافيين في المرة الواحدة. المعيار اليومي لا يزيد عن 400 ملليغرام. وفي المتوسط، يعادل هذا ما بين ثلاثة إلى خمسة فناجين يوميًا".وأضافت الطبيبة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يشربوا القهوة بحذر. كما يجب على الأمهات المرضعات والحوامل شرب المشروب فقط بعد استشارة الطبيب.وأشارت كاريموفا إلى أن الجسم قد يكون شديد الحساسية للكافيين. في هذه الحالة، حتى كمية صغيرة من القهوة يمكن أن تثير رد فعل والشعور بحالة سيئة.
https://sputnikarabic.ae/20240105/علماء-يكتشفون-استخداما-عمليا-مذهلا-لبقايا-القهوة-المطحونة--1084726603.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1b/1085469895_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c18e0fbb11af3f75e7c01ef109a8d5a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

طبيبة روسية تحدد جرعة الكافيين الموصى بها

10:39 GMT 27.01.2024
© Fotolia / Makieniقهوة
قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© Fotolia / Makieni
تابعنا عبر
أكدت الطبيبة المعالجة الروسية، آيسلو كاريموفا، أن الناس يتفاعلون مع الكافيين بطرق مختلفة.
وقالت كاريموفا في مقابلة مع موقع "خدمة الأخبار العامة": "عند شرب القهوة، يجب أن تتذكر قول الطبيب القديم باراسيلسوس أن كل شيء يمكن أن يصبح سمًا ودواء في الوقت نفسه، اعتمادًا على الجرعة. إذا كنت تشرب القهوة بكميات كبيرة، فقد تحدث تغييرات غير مرغوب فيها في عمل الجسم، تحت تأثير الجرعة العالية من الكافيين، التي يتلقاها، على سبيل المثال، تشنج الأوعية الدموية، والزيادات المفاجئة في الضغط، والصداع، والإثارة المفرطة، والتهيج.
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
مجتمع
علماء يكتشفون استخداما عمليا مذهلا لبقايا القهوة المطحونة
5 يناير, 12:43 GMT
وحددت الطبيبة، الحد الأقصى لجرعة الكافيين النقي للبالغين - بما لا يزيد عن 200 ملليغرام في المرة الواحدة.
وأوضحت: "الجرعة الموصى بها للكافيين النقي هي كما يلي: يوصى بأن لا يستهلك البالغون أكثر من 100-200 ملليغرام من الكافيين في المرة الواحدة. المعيار اليومي لا يزيد عن 400 ملليغرام. وفي المتوسط، يعادل هذا ما بين ثلاثة إلى خمسة فناجين يوميًا".
وأضافت الطبيبة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يشربوا القهوة بحذر. كما يجب على الأمهات المرضعات والحوامل شرب المشروب فقط بعد استشارة الطبيب.
وأشارت كاريموفا إلى أن الجسم قد يكون شديد الحساسية للكافيين. في هذه الحالة، حتى كمية صغيرة من القهوة يمكن أن تثير رد فعل والشعور بحالة سيئة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:34 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصير الرهائن مرتبط بإبرام هدنة طويلة في غزة... صور وفيديو06:19 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала