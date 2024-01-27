https://sputnikarabic.ae/20240127/طعن-طبيبة-تونسية-في-ألمانيا-1085466556.html
طبيبة تونسية تتعرض لعملية طعن في ألمانيا
طبيبة تونسية تتعرض لعملية طعن في ألمانيا
تعرضت طبيبة أسنان تونسية لعملية طعن، اليوم السبت، في ألمانيا على يد شاب ألماني، وفق ما جاء في بيان لسفارة تونس في برلين. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن الطبيبة الضحية كانت تقيم في جهة مانهايم في ألمانيا، وفور وقوع الحادث تم نقل الطبيبة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.وأوضح بيان السفارة التونسية أن في أعقاب عملية الطعن، بادر وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، بالاتصال بالمواطنة في المستشفى للاطمئنان على صحتها ومحاولة الرفع من معنوياتها، فيما تواصل الوزارة بالتنسيق مع السفارة وقنصلية تونس في ميونيخ متابعة حالة الطبيبة.وأكدت القناة التونسية أنه من المقرر أن يتم إبلاغ الجهات الألمانية بشجب تونس لمثل "هذه التصرفات الشنيعة ودعوتها للتحقيق في هذه الحادثة وتحميل كامل المسؤولية للجاني حماية لحقوق الضحية".يذكر أن ألمانيا شهدت أخيرا حوادث طعن مشابهة، حيث قُتل شخص وأصيب آخرون، في يوليو/ تموز 2023، إثر هجوم طعن نفذه شخص مسلح بسكين في مدينة باد هونينغن غربي ألمانيا، وقالت الشرطة، إن "شخصًا هاجم عددًا من المارة بسكين في باد هونينغن، حيث قُتل شخص".وفي 25 يناير/كانون الثاني 2023، قتل شخصان وأصيب 5 آخرون في حادث طعن وقع في أحد القطارات المتجهة إلى مدينة هامبورغ الألمانية، وفي 26 يناير 2022، وقع هجوم مشابه قرب محطة قطارات فرانكفورت غربي ألمانيا، حيث أقدم شخص على طعن 4 أشخاص، فيما تمكنت الشرطة الألمانية من القبض على المنفذ فور وقوع الهجوم.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ألمانيا, الأخبار
طبيبة تونسية تتعرض لعملية طعن في ألمانيا
08:50 GMT 27.01.2024 (تم التحديث: 08:51 GMT 27.01.2024)
تعرضت طبيبة أسنان تونسية لعملية طعن، اليوم السبت، في ألمانيا على يد شاب ألماني، وفق ما جاء في بيان لسفارة تونس في برلين.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية أن الطبيبة الضحية كانت تقيم في جهة مانهايم في ألمانيا، وفور وقوع الحادث تم نقل الطبيبة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح بيان السفارة التونسية أن في أعقاب عملية الطعن، بادر وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، بالاتصال بالمواطنة في المستشفى للاطمئنان على صحتها ومحاولة الرفع من معنوياتها، فيما تواصل الوزارة بالتنسيق مع السفارة وقنصلية تونس في ميونيخ متابعة حالة الطبيبة.
وأكدت القناة التونسية أنه من المقرر أن يتم إبلاغ الجهات الألمانية بشجب تونس لمثل "هذه التصرفات الشنيعة ودعوتها للتحقيق في هذه الحادثة وتحميل كامل المسؤولية للجاني حماية لحقوق الضحية".
يذكر أن ألمانيا شهدت أخيرا حوادث طعن مشابهة، حيث قُتل شخص وأصيب آخرون، في يوليو/ تموز 2023، إثر هجوم طعن نفذه شخص مسلح بسكين في مدينة باد هونينغن غربي ألمانيا، وقالت الشرطة، إن "شخصًا هاجم عددًا من المارة بسكين في باد هونينغن، حيث قُتل شخص".
وفي 25 يناير/كانون الثاني 2023، قتل شخصان وأصيب 5 آخرون
في حادث طعن وقع في أحد القطارات المتجهة إلى مدينة هامبورغ الألمانية، وفي 26 يناير 2022، وقع هجوم مشابه قرب محطة قطارات فرانكفورت غربي ألمانيا، حيث أقدم شخص على طعن 4 أشخاص، فيما تمكنت الشرطة الألمانية من القبض على المنفذ فور وقوع الهجوم.