https://sputnikarabic.ae/20240127/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-لمناطق-متفرقة-في-خان-يونس-1085490177.html

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة في خان يونس

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة في خان يونس

قتل عدد من الفلسطينيين، مساء السبت، بعد قصف طائرات الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T22:50+0000

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2024-01-27T22:50+0000

طوفان الأقصى

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر طبية، بمقتل أربعة مواطنين، وإصابة العشرات، في قصف الجيش الإسرائيلي منطقة الملالحة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في جورة العقاد غرب خان يونس.ولفتت وكالة "وفا" إلى طائرات الجيش الإسرائيلي واصلت قصف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، وأطلقت النار بكثافة تجاهه، وقصف الطيران الحربي والمدفعية وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة.وشدد وكالة "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 الساعة الماضية 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 قتيلا، و310 جرحى.وحسب المصادر الطبية، قتل 28 شخصا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ24 ساعة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.تخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة